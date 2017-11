Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Stratege Ulf Sommer erklärt, bei welchen Aktien Anleger Schwächen offenbar bewusst in Kauf nehmen.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Volkswagen, Pro Sieben Sat?1, BMW und Daimler zählten am Dienstag zu den erfolgreichsten Dax-Titeln. Alles eher Kurs-Nachzügler und Unternehmen, die gemessen am Konzerngewinn niedrig bewertet sind - eben weil die Aktien risikoreicher erscheinen als andere. Bei den Autofirmen ist es die Sorge vor einer besseren Konkurrenz bei abgasarmen Antriebssystemen, bei Pro Sieben sind es die unbefriedigenden Werbeeinnahmen. Wenn Anleger diese Aktien kaufen, nehmen sie Schwächen bewusst in Kauf - agieren risikofreudiger. Ein typisches Phänomen in einer weit fortgeschrittenen Hausse.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Aktien der großen Rohstoffwerte haben seit Ende 2015 eine beeindruckende Rally hingelegt. Wir sind in diesem ...

