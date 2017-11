Berlin (ots) - Die Nürnberger SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriela Heinrich ist von ihrer Fraktion für den Hauptausschuss des Deutschen Bundestages benannt worden.



Der Hauptausschuss wird die gesamte Ausschussberatung von Anträgen und Gesetzesinitiativen übernehmen, bis Regierungsbildung erfolgte und die Fachausschüsse und Arbeitsgruppen im Bundestag eingesetzt werden.



Dem Hauptausschuss gehören je 47 ordentliche und stellvertretende Mitglieder der Fraktionen an: CDU/CSU 17, SPD zehn, AfD sechs, FDP und Linke jeweils fünf und Grüne vier Mitglieder. Den Vorsitz hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) beziehungsweise einer seiner Stellvertreter.



OTS: Bayern SPD im Bundestag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127398 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127398.rss2



Pressekontakt: Anne Jacobs



Pressesprecherin der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion



Platz der Republik 1 * 11011 Berlin



Mail: presse@annejacobs.de Mobil: 0174 / 878 5351 Tel.: (030) 227-53 848 Fax: (030) 227-56 927