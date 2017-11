Hamburg (ots) - Die Große Koalition in Niedersachsen steht, Stephan Weil (SPD) wird im Landtag voraussichtlich zum zweiten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt. "NDR//Aktuell extra" ist dabei und überträgt die Wahl am Mittwoch, 22. November, live ab 10.00 Uhr im NDR Fernsehen. Moderatorin ist Susanne Stichler. In einem weiteren "NDR//Aktuell Extra" können die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 14.00 Uhr live aus dem Landtag in Hannover die Regierungserklärung von Ministerpräsident Weil verfolgen.



Am Donnerstagmorgen, 23. November, folgt die Aussprache zur Regierungserklärung. Auch diese ist ab 9.00 Uhr in "NDR//Aktuell Extra" live zu sehen - ausschließlich in Niedersachsen. Hierzu wird das NDR Fernsehen, anders als bei den Sendungen am Mittwoch, regional auseinandergeschaltet.



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Iris Bents Tel.: 040/4156-2304 Mail: i.bents@ndr.de







http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse