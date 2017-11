Von Victor Reklaitis, Anora M. Gaudiano und Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street steuert am Dienstag mit neuen Rekorden Richtung Thanksgiving am Donnerstag. Sowohl der marktbreite S&P-500 als auch der technologielastige Nasdaq-Composite markieren Allzeithochs, mit etwas zeitlichem Abstand folgt auch der Dow-Jones-Index. Der Halbleiterindex SOX klettert auf ein neues Jahreshoch. Zwar ist im Vorfeld des Erntedankfestes mit einem weiter ausdünnenden Handel zu rechnen, doch herrscht an Themen und Optimismus kein Mangel. Im Oktober wurden in den USA mehr Bestandsimmobilien veräußert als vorhergesagt. Zugleich kletterten die aufgerufenen Preise auf Jahressicht den 68. Monat in Folge. Die Immobilienpreise liefern ein wichtiges Maß für die Teuerung.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent auf 23.608 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite rücken um 0,7 bzw. 1,0 Prozent vor. Teilnehmer rechnen mit guten Impulsen aus dem Einzelhandel rund um den einkaufsstarken Thanksgiving-Feiertag mit dem "Black Friday" zum Wochenschluss. An diesem Tag lassen die US-Konsumenten gewöhnlich die Kassen der Einzelhändler bei ihren Weihnachtseinkäufen ordentlich klingeln, der Handel überbietet sich an diesem Tag mit Lockrabatten. Im Hintergrund stützt weiter die Hoffnung auf eine Steuerreform, über die der Senat bald nach Erntedank abstimmen dürfte. Nicht zuletzt die Hoffnung auf die Steuerreform steht hinter den Aufschlägen von 16 bis 27 Prozent der drei wichtigen Aktienindizes seit Jahresbeginn.

Ein Thema ist auch die Frage der Nachfolge Janet Yellens, die neben ihrer Präsidentschaft der US-Notenbank am Vortag auch die Mitgliedschaft im Fed-Board aufgekündigt hat. Damit erhält US-Präsident Donald Trump eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme. "Wie diese Änderungen die Geldpolitik potenziell verändern werden, ist verzwickt, und sollte nicht unterschätzt werden. Ein ständiger Fed-Gouverneur erhält Stimmrecht auf jeder Sitzung", merkt Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets an.

Time Warner und AT&T im Fokus

Die Aktien von Time Warner und AT&T stehen im Blickpunkt des Interesses. Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienunternehmens durch den Telekommunikationskonzern steht durch eine Klage des US-Justizministeriums auf der Kippe. Das Ministerium will die Übernahme verhindern, weil die Transaktion einem Unternehmen zu viel Macht auf dem sich schnell entwickelnden Medienmarkt geben dürfte. AT&T-Chef Stephenson kritisierte, die Klage "entbehre jeglicher Logik", und kündigte an, seine Gesellschaft werde die Klage anfechten. Die Maßnahme der Behörde ist die erste große Kartellklage unter der Regierung von Donald Trump. Die Aktie von Time Warner legt 2,0 Prozent zu, die Papiere von AT&T verlieren 0,5 Prozent.

Lowe's geben nach Zahlenausweis 0,8 Prozent ab. Dabei hat der Baumarktbetreiber sowohl beim Ergebnis je Aktie als auch beim Umsatz die Schätzungen übertroffen. Analysten zeigen sich vom Ausblick auf das vierte Quartal aber wenig begeistert. Zudem geht ein Teil des Erfolges auf Käufe im Zuge der Wirbelstürme zurück und dürfte sich kaum wiederholen lassen.

Urban Outfitters gewinnen 4,2 Prozent. Der Bekleidungshersteller hat mit den Geschäftszahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen, auch wenn der Ausblick als vorsichtig beschrieben wird. Die Aktie des Gemischtwarenhändlers Dollar Tree steigt nach Zahlenausweis über Markterwartung um 2,1 Prozent. Medtronic hat Umsatz und Ergebnisprognosen übertroffen. Die Aktie des Medizintechnikspezialisten steigt um 5,3 Prozent.

Bei dem Softwareanbieter Intuit fiel das Ergebnis besser aus als gedacht, während der Ausblick enttäuschte. Die Aktie gibt um 3,1 Prozent nach. Die Titel des Chipherstellers Analog Devices fallen nach positivem Zahlenvorlage um 3,3 Prozent - der Ausblick enttäuscht. Palo Alto Networks verteuern sich nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 6,2 Prozent. Zudem hat das auf Sicherheitstechnologie spezialisierte Unternehmen seinen Ausblick erhöht. Campbell Soup stürzen um 7,6 Prozent ab. Das Ergebnis des Dosensuppenherstellers litt unter gestiegenen Kosten. Nach einer Gewinnwarnung brechen Signet Jewelers um über 27 Prozent ein.

Dollar legt nochmals leicht zu

Am Devisenmarkt verharrt der Euro auf seinem ermäßigten Niveau des Vortages. Aktuell notiert er bei 1,1736 Dollar und damit auf dem Stand des Vorabends. Im Hoch am Vortag notierte er noch über 1,18 Dollar. Der Goldpreis kann sich ein wenig von den Vortagesverlusten erholen, als der vorrückende Dollar den Preis um 1,3 Prozent nach unten drückte. Am Dienstag gewinnt die Feinunze 0,6 Prozent auf 1.283 Dollar.

Anleihen sind gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt mit steigenden Notierungen um einen Basispunkt auf 2,36 Prozent. Mit den überzeugenden Immobiliendaten reduzieren die Rentennotierungen ihre Aufschläge etwas. Dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöhen wird, wird am Markt mit nahezu 100 Prozent eingepreist. Daher steche die Zinserhöhungskarte nicht mehr, heißt es.

Der Ölpreis zieht leicht an. Der Preis verbleibe in der Spanne der Vorwoche, sagt Managing Director Olivier Jakob vom Ölberatungsunternehmen Petromatrix. Die Anleger hoffen weiter auf preisstützende Maßnahmen auf dem kommenden Treffen der Ölförderländer in Wien Ende des Monats. Eine leichte Unterstützung kommt auch von der Stilllegung der Transcanada-Keystone-Pipeline im Gefolge einer Ölverschmutzung. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI steigt um 0,6 Prozent auf 56,76 Dollar je Fass, Brent um 0,4 Prozent auf 62,44 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.607,97 0,76 177,64 19,46 S&P-500 2.599,21 0,66 17,07 16,10 Nasdaq-Comp. 6.859,44 1,01 68,73 27,43 Nasdaq-100 6.377,54 1,09 68,94 31,13 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,76 1,7 1,75 56,1 5 Jahre 2,10 1,0 2,09 17,8 7 Jahre 2,26 -0,5 2,27 1,5 10 Jahre 2,36 -1,0 2,37 -8,4 30 Jahre 2,77 -1,3 2,78 -30,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 18:09 % YTD EUR/USD 1,1742 -0,06% 1,1749 1,1738 +11,7% EUR/JPY 132,04 -0,06% 132,12 132,09 +7,4% EUR/CHF 1,1644 -0,13% 1,1659 1,1652 +8,7% EUR/GBP 0,8874 +0,11% 0,8865 1,1280 +4,1% USD/JPY 112,45 -0,01% 112,46 112,53 -3,8% GBP/USD 1,3233 -0,15% 1,3253 1,3241 +7,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,76 56,42 +0,6% 0,34 -0,4% Brent/ICE 62,44 62,22 +0,4% 0,22 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,66 1.275,40 +0,6% +7,26 +11,4% Silber (Spot) 17,03 16,93 +0,6% +0,10 +6,9% Platin (Spot) 936,00 923,50 +1,4% +12,50 +3,6% Kupfer-Future 3,12 3,09 +0,9% +0,03 +23,6% ===

