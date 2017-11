Mainz (ots) - Ab Freitag, 24. November 2017, 22.25 Uhr, 3sat



Am Freitag, 24. November 2017, 22.25 Uhr, zeigt 3sat den Gewinner des Zuschauerpreises 2016, "Ein Teil von uns", bevor einen Tag später um 20.15 Uhr der 3sat-Zuschauerpreis 2017 startet. Das Drama um die von Jutta Hoffmann dargestellte alkoholkranke Stadtstreicherin und ihre Tochter hatte 2016 beim 3sat-Zuschauerpreis die meisten Zuschauer begeistert. In der Rolle der Tochter ist Brigitte Hobmeier zu sehen. Die Schauspielerin überreicht in diesem Jahr bei der Preisverleihung des FernsehfilmFestivals Baden-Baden am 1. Dezember den 3sat-Zuschauerpeis 2017.



3sat stellt seit 1996 parallel zum FernsehfilmFestival Baden-Baden (27. November bis 1. Dezember 2017) die zwölf nominierten Filme in den Mittelpunkt seines Abendprogramms. In diesem Jahr findet der 3sat-Zuschauerpreis von Samstag, 25. November, bis Donnerstag, 30. November, statt. Die Zuschauer können im Internet unter www.3sat.de oder per Telefon* ihren Favoriten für den 3sat-Zuschauerpreis wählen. Täglich ab 20.15 Uhr sind die ausgewählten Fernsehfilme in 3sat zu sehen. Mit dabei sind Produktionen öffentlich-rechtlicher und privater Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Sechs der Filme wurden von ARD, ZDF, ARTE, ProSiebenSat.1, ORF und SRF nominiert. Sechs weitere Filme des Wettbewerbs wurden von den Mitgliedern der "Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" gewählt.



Die Liste mit den zwölf Filmen und den Telefonnummern: http://ly.zdf.de/kKh/



Die Telefonleitungen* und das Internetvoting für den 3sat-Zuschauerpreis sind vom 25. November, 20.00 Uhr, bis zum 1. Dezember, 14.00 Uhr, freigeschaltet.



* 0.14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil ggf. abweichend, Zuschauer aus Österreich und der Schweiz wählen bitte 0049 - 137-4141 und die Endziffer des jeweiligen Films. Es entstehen die üblichen Kosten eines Auslandsgesprächs. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen: http://www.3sat.de/zuschauerpreis



Das FernsehfilmFestival Baden-Baden wird gemeinsam von der "Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" und 3sat veranstaltet. An vier Tagen werden in Baden-Baden zwölf Fernsehfilme gezeigt und unmittelbar im Anschluss von der Jury unter dem Vorsitz der Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München, Bettina Reitz, diskutiert.



Weitere Informationen im 3sat-Pressetreff: http://ly.zdf.de/kKh/ und www.fernsehfilmfestival.de



3sat ist ein Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD.



