Berlin (ots) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat sich zurückhaltend zu einem möglichen Komplettausschluss der russischen Mannschaft von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar 2018 geäußert. "Ich fände es hart, wenn unschuldige Sportler nicht an den Spielen teilnehmen dürften nur aufgrund solch einer Pauschalisierung. Das wäre sehr, sehr schade. Mein Grundsatz lautet: Jeder Sportler, der des Dopings überführt wurde, darf nicht starten. Wer nicht überführt wurde, darf starten", sagte Pechstein der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Die Berlinerin war einst selbst für zwei Jahre wegen verdächtiger Blutwerte gesperrt worden, hatte aber immer betont, nie gedopt zu haben. Der Deutsche Olympische Sportbund sieht sie als rehabilitiert an.



Pechstein möchte zudem, "dass jeder Sportler bei den Spielen dann auch unter seiner Flagge antritt." Die russischen Läufer hätten ihr gegenüber am vergangenen Weltcupwochenende in Stavanger gesagt, nur unter der eigenen Flagge antreten zu wollen. Das Internationale Olympische Komitee will am 5. Dezember entscheiden, ob Russlands Team im Zuge der Manipulationsaffäre rund um die Spiele 2014 in Sotschi bestraft wird. Ein Komplettausschluss ist ebenso im Gespräch wie die Auflage, nur unter neutraler Flagge starten zu dürfen.



Claudia Pechstein startet im Februar bei ihren insgesamt 7. Olympischen Spielen.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722