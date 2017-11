Buhmann statt Vizekanzler: FDP-Chef Christian Lindner geht mit seinem Nein zu Jamaika eine riskante Wette ein. Sie könnte sich rächen.

Achtundvierzig Stunden vor einem Abend, den er später selbst "historisch" nennen wird, steht Christian Lindner auf einem Podium in Berlin-Mitte. Ein paar Straßen weiter haben die Unterhändler von CDU, CSU, Grünen und FDP in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg sondiert. Jetzt machen sie Pause, und so ist der FDP-Vorsitzende zur Gala der Unternehmensberatung Ernst & Young gekommen, in den Innenhof des Deutschen Historischen Museums, 700 geladene Gäste. Mit Headset statt Mikrofon, im zerknitterten blauen Anzug und mit Fünftagebart läuft er über die Bühne.

"Nach vier Jahren harter Arbeit in der außerparlamentarischen Opposition sind wir endlich in den Bundestag zurückgekehrt", ruft Lindner. "Und die Belohnung ist, dass ich jetzt meine Tage mit Jürgen Trittin und Alexander Dobrindt verbringen darf!"

Seit Wochen die gleichen Gesichter, endlose Sitzungen mit wenig Fortschritt, klagt Lindner. Mittlerweile habe er das Prinzip von Angela Merkel verstanden. "Das Konzept ist das Stockholm-Syndrom - wir sollen gar nicht mehr ohne einander auskommen", ruft Lindner.

Das sollte locker klingen, wie ein Witz eben, um das Publikum zu umgarnen. Aber die Worte waren ganz ernst gemeint, das wird im Rückblick klar. Sie spiegelten Lindners Empfinden nach vier Wochen Sondierung über eine Jamaika-Koalition: Die FDP fühlte sich wie eine Geisel von Angela Merkel, gefangen in wechselnden Sitzungsräumen - und von der Furcht gezeichnet, zu enden wie einst die Opfer der RAF-Terroristen in der Stockholmer Botschaft: mit Sympathien für die Geiselnehmer.

Wie zur Vorbeugung sagte Lindner an diesem Abend Sätze, die ganz anders klangen als die mühsam abgestimmten Formulierungen in den Sondierungspapieren. "Freiheit ist der wichtigste Treibstoff für gesellschaftlichen Fortschritt", rief er ins Publikum, um sich dann die "hochgeschätzte Kollegin Katrin Göring-Eckardt" und die anderen grünen Verhandler vorzunehmen, natürlich ausgesprochen kritisch.

Wer ihm an diesem Abend zuhörte, konnte zumindest ahnen, dass Christian Lindner wenig später die größte Wette seiner Karriere eingehen würde: Der 38-jährige Parteivorsitzende hat auf einen sicheren Platz im Kabinett Angela Merkels verzichtet - um seine Partei mit noch mehr Stimmen in die nächste Regierung zu führen. Er hat auf Macht verzichtet, um Macht zu erlangen, ähnlich wie einst Angela Merkel, die vor dem Beginn ihrer Regierungszeit dem damaligen CSU-Chef Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur überließ, um vier Jahre später selbst anzutreten. Und zu siegen.

Nur ist in Lindners Fall hochgradig ungewiss, ob sein Plan aufgehen kann. Der Abschied der Liberalen aus den Jamaika-Sondierungen bedeutet auch einen Test für das Parteiensystem der alten Bundesrepublik: Verschieben sich in Deutschland die Mehrheitsverhältnisse wie in Frankreich, wo Regierungschef Emmanuel Macron mit seiner neu gegründeten Partei und die Rechtspopulisten vom Front National mittlerweile den Großteil der Wähler ansprechen - und die Traditionsparteien nahezu irrelevant geworden sind? Kurzum: Hat die FDP Chancen, die SPD zu überholen, wenn sie auf Distanz zu den Regierungsparteien geht?

Vom absehbaren Ende der Ära Merkel, dem mangelnden inhaltlichen Ehrgeiz und einem möglichen Führungsstreit in der Union werde nicht zwangsläufig ...

