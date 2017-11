Schweiz - Unter der Federführung der Standortinitiative digitalswitzerland und in Zusammenarbeit mit über 40 Partnerunternehmen hat heute der erste Schweizer Digitaltag stattgefunden. Der Aktionstag stand unter dem Patronat von Bundespräsidentin Doris Leuthard und Bundesrat Johann Schneider-Ammann sowie der Teilnahme von Bundesrat Alain Berset. Der erste Digitaltag war ein grosser Erfolg: Über 150'000 Personen haben an diesem Tag in Zürich, Genf, Lugano, Chur und an vielen andern Orten der Schweiz erlebt, was die Digitalisierung für unser Land und jeden einzelnen von uns bedeutet. Mindestens ebensoviele haben den Tag digital miterlebt.

Der erste Schweizer Digitaltag ist ein Grossevent, der europaweit einzigartig ist. Über 40 Unternehmen und Institutionen haben der breiten Bevölkerung in allen Landesteilen anschaulich gezeigt, was Digitalisierung heute und in Zukunft konkret bedeutet, was sich bei Arbeit, Mobilität, Bildung, in Wirtschaft sowie Gesellschaft alles verändern wird und welche Chancen sich daraus für unser Land ergeben.

Eröffnet wurde der erste Digitaltag von Bundespräsidentin Doris Leuthard, die im Zug mit speziell eingerichteten Digitalwagen der SBB von Bern nach Zürich gereist ist. Die Digitalwagen ...

