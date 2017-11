Bonn (ots) - Das UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag spricht am Mittwoch das Urteil über den ehemaligen bosnisch-serbischen General Ratko Mladic, der unter anderem wegen des Massenmordes von Srebrenica angeklagt ist. phoenix überträgt die Urteilsverkündung live ab 10 Uhr. Im Studio in Bonn kommentiert phoenix Balkan-Experte Marlon Herrmann.



Dem ehemaligen Armeechef Mladic droht eine lebenslange Haftstrafe. Er war Oberkommandant der serbischen Truppen in Bosnien, die im Juli 1995 die UN-Schutzzone überrannt und binnen weniger Tage etwa 8000 muslimische Männer und Jungen getötet hatten. Das Massaker gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Mladic war 2011 verhaftet und dem UN-Kriegsverbrechertribunal übergeben worden. Der Prozess hatte mehr als fünf Jahre gedauert.



