Britische Clearinghäuser müssen nach dem Brexit womöglich die Abwicklung von Derivate-Geschäften in Euro in die EU verlegen. Das sagt Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele.

Britische Clearinghäuser müssen laut Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele nach dem Brexit womöglich die Abwicklung von Derivate-Geschäften in Euro in die EU verlegen. Wegen der schieren Größe der Geschäfte könne dies notwendig werden, sagte Thiele am Dienstag in Frankfurt laut Redetext.

Zwar solle eine solche Standortforderung für das Clearing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...