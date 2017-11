Andersen Global ist stolz, eine Präsenz in Uganda über einen Kooperationsvertrag mit Ligomarc Advocates, einer Firma für Finanzen, Unternehmenssteuer und Recht, ankündigen zu können. Die Firma wird geleitet von Managing Partner Kabiito Karamagi. Mit der Hinzunahme von Ligomarc Advocates als Kooperationspartner von Andersen Global wird die Expansion des Unternehmens in Afrika fortgesetzt. Ligomarc ist Andersen Globals vierter Standort in Afrika.

"Integrität, Exzellenz und Kundenzentriertheit sind für uns schon immer von höchster Bedeutung, und unsere Kooperation mit Andersen Global wird es uns erlauben, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden international den bestmöglichen Service erhalten", erklärte Kabiito Karamagi. "Das Team von Andersen teilt unsere Präferenz für herausragenden, nahtlosen Kundenservice und Unabhängigkeit diese Kooperation ist daher sehr naheliegend."

Ligomarc Advocates wurde vor fünfzehn Jahren von Ruth Sebatindira als Einzelpraxis gegründet, wurde jedoch später zu einer Partnerschaft, als Kabiito Karamagi dazukam. Die Partnerschaft wurde in der Folge um Joshua Odoc Ogwal und Olivia Kyarimpa Matovu erweitert beide sehr angesehene Finanzanwälte in Uganda. Die Firma bietet ein breites Angebot nationaler und internationaler Dienste sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen etwa in den Bereichen Insolvenzen, Banking, Corporate Governance, Energie und Bergbau, Versicherungen und Regelüberwachung sowie Steuerberatungsdienste wie Verrechnungspreise, Reorganisation und Kontroversen im Zusammenhang mit Steuern an.

Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, fügte hinzu: "Durch diese Kooperation kommen wir in die Position, noch umfassendere Lösungen für die Kunden und eine erweiterte Präsenz in Afrika anbieten zu können, insbesondere in der Region Ostafrika. Ligomarc war eine sehr einfache Wahl, und die Unternehmenskultur und Chemie mit unseren neuen Kollegen ist äußerst positiv. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Plattform in Afrika im Laufe der nächsten Jahre schnell aufbauen können, und ich bin sehr optimistisch hinsichtlich des hervorragenden Teams, das wir in Afrika zusammenstellen, wenn wir entscheidende Praktiken und Führungsqualitäten zusammenstellen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.300 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 78 Standorten präsent.

