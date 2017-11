Panoramablick auf die Stadt aus 160 Metern Höhe

Das Keio Plaza Hotel Tokio (KPH), eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans mit Sitz in Shinjuku, Tokio, wird am 7., 8., 14., 15. und 16. Dezember 2017 spezielle Jazzevents für Gäste veranstalten, die in unserem "Premier Grand" Club Floor wohnen. Ein Duo mit Klavier und Kontrabass wird in unserer Club Lounge jeweils um 17:30, 18:30 und 19:30 Uhr im 45. Stock eine 30-minütige Jazzsession spielen. Gäste dieser Jazzsessions können dazu passende Vorspeisen sowie alkoholische und alkoholfreie Getränke genießen.

Club Floor "Premier Grand," Club Lounge (Photo: Business Wire)

Unsere "Premier Grand" Club Floors wurden im Dezember 2016 renoviert und neu eröffnet, und die Zimmer wurden mit mehreren Premium-Elementen ausgestattet darunter speziell hergestellte Antoinette-Betttücher mit Fadendichte 300, Imabari-Handtücher, L'OCCITANE-Freizeitartikel und Bluetooth-fähige BOSE-Premium-Lautsprecher. Ein spezieller Conciergen-Service steht ebenfalls zur Verfügung, um unseren "Premier-Grand"-Gästen einen hochkultivierten Aufenthalt zu ermöglichen. Von unserer luxuriösen und großzügigen Club Lounge auf 535 Quadratmetern aus können Sie atemberaubende Aussichten auf Tokio aus 160 Metern Höhe erleben. Ferner werden zwischen 7 und 22 Uhr Frühstücks-, Tee- und Barservices angeboten. Hier ist der perfekte Ort für die Gäste, an dem sie nach ihren anstrengenden Reisen ausspannen können.

Mit diesem speziellen Jazzevent wollen wir den ersten Jahrestag unserer neu eröffneten "Premier-Grand"-Stockwerke begehen und die Atmosphäre von Luxus und Romantik in unserer Club Lounge hervorheben.

Events der "Sky Jazz Night" für Gäste der "Premier Grand" Club Floors

Datum: 7. Dezember (Donnerstag), 8. (Freitag), 14. (Donnerstag), 15. (Freitag) und 16. (Samstag) [30-minütige Sessions ab 17:30, 18:30 und 19:30] *Duo mit Klavier und Kontrabass

Premier Grand" Aufenthaltspauschale [Club Room Premier Grand] Ab 45.000 Japanische Yen [Premier Grand Suite] Ab 90.000 Japanische Yen

*Zimmerpreise: Zwei Gäste pro Zimmer, Preis pro Nacht, einschließlich Nutzung der Club Lounge, Frühstück, Servicegebühren und Steuern.

Reservierungen unter: +81 3 5322 8000 (Direktverbindung Zimmerreservierung)

