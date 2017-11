"Hangzhou bietet Möglichkeit zur gemeinsamen Gestaltung einer weltbekannten Stadt"

Am 20. November wurde das China Global Investment Forum Hangzhou 2017 eröffnet. Das Forum wurde von der Stadtverwaltung von Hangzhou und dem Handelsministerium der Provinz Zhejiang ausgerichtet und von dem Hangzhou Investment Promotion Bureau und Euromoney Institutional Investor PLC organisiert.

China Global Investment Forum Hangzhou 2017

Unter dem Thema "Sharing the Opportunity of Hangzhou, Co-building a World-renowned City" versammelte das Event nahezu 1.000 bekannte Experten, Wissenschaftler und Unternehmer aus dem In- und Ausland, um die wirtschaftliche Lage von Hangzhou zu erörtern, die Entwicklung der Industrie von Hangzhou zu untersuchen, die Investitionstrends rund um den Globus und von Hangzhou zu beleuchten und Empfehlungen zur Verbesserung des Grads der Öffnung von Hangzhou zur übrigen Welt auszusprechen und die Entwicklung der künftigen Industrielandschaft von Hangzhou sowie die Globalisierung von Hangzhou zu fördern.

Das dreitägige Forum umfasst die Eröffnungszeremonie, die Unterzeichnungszeremonie für größere Projekte, Interviews, Diskussionen und Reden, persönliche Projektvermittlungen und Verhandlungen, Marktuntersuchungen usw. Zu den Besuchern gehörten nahezu 1.000 Vertreter der "Fortune Global 500"-Unternehmen, bekannte und branchenweit führende Unternehmen, multinationale Unternehmen, Investitionsförderungsagenturen, ausländische Kaufleute, Unternehmen aus Zhejiang, Handelskammern aus anderen Städten in Hangzhou, Handelskammern aus anderen Städten, Regierungsvertreter sowie Repräsentanten des Handelsministeriums.

Am Eröffnungstag waren führende Persönlichkeiten aus der Provinz und der Stadtgemeinde auf dem Forum mit einem Redebeitrag vertreten, darunter Liang Liming, Vice Governor der Provinz Zhejiang und Xu Liyi, Bürgermeister von Hangzhou; John Orchar, Mitglied des Global Management Committee und Managing Director of Banking Finance Group bei Euromoney Institutional Investor PLC und Andi Dervishi, Chief Investment Officer und Global Head of Fintech, ePayments and New Finance, International Finance Corporation (IFC). Danach folgten die Unterzeichnungszeremonie für größere ausländische Investitionsprojekte in Hangzhou und Interviews zum Thema "intelligente Produktion" wurden sukzessive abgehalten.

Das Forum stellte Podiumsdiskussionen in den Mittelpunkt. Im Rahmen der ersten Podiumsdiskussion zu dem Thema "Innovation-driven Development: Future Industries and Trends" konzentrierten sich die Teilnehmer auf die Förderung von Innovationen, die Entwicklung der Wirtschaftszweige der Zukunft und die Entwicklung der Finanztechnologie und wagten einen Ausblick auf die Zukunft von Hangzhou. Die weiteren Podiumsdiskussionen befassten sich sukzessive mit den Themen "Investment Innovation", "Building a Cultural and Creative Tourism City" und "Equity Investment and Overseas Financing".

Nach Abschluss des Forums werden eingeladene Experten, Wissenschaftler und Unternehmensvertreter eine eintägige Felderfassung zur industriellen Entwicklung und den Investitionsvorhaben von Hangzhou durchführen.

