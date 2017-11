Maurizio Porta, CEO von Porta Solutions, triumphierte bei der 32. Ausgabe der IAIR Awards. Bei der feierlichen Preisverleihung, die am 20. Oktober 2017 in der London Stock Exchange stattfand, wurde ihm die Auszeichnung für Excellence of the Year, Innovation Leadership, für das Konzept der flexiblen Produktion überreicht.

Das seit 1958 bestehende italienische Spitzenunternehmen ist ein innovativ eingestellter Marktführer im Bereich der produktiven Flexibilität in der Fertigung. Dabei stehen insbesondere kontinuierliche, strategische Innovation und individuelle Anpassung im Vordergund, um bestmögliche Leistungen und höchste Qualität sicherzustellen.

"Flexible Produktion: Produzieren, was verkauft wird, keine Lagerhaltung, kein Stress, mehr Bargeld ", sagt Maurizio Porta.

Das beste Geschäftsmodell lautet heute: Nur das produzieren, was verkauft wird, keine Lagerhaltung, besserer Cashflow.

Nach einer detaillierten Marktanalyse hat Maurizio Porta die flexible Produktionsmethode entwickelt, also eine Produktionsphilosophie, nach der nur so viel produziert wird, wie verkauft wurde. Damit wird die Lagerhaltung reduziert und die Barmittel im Bankkonto mehren sich.

Dann wurde ein neues sogenanntes Multicenter geschaffen, eine Werkzeugmaschine, die die notwendige Flexibilität und Produktivität aufweist, um die Methode erfolgreich umzusetzen.

"Ändern Sie Ihr Geschäftsmodell", empfiehlt Maurizio Porta, "Arbeiten Sie nicht länger für das Warenlager, sondern produzieren Sie nur so viel, wie Sie auch verkaufen! Das ist jedoch gar nicht so einfach, und beim ersten Versuch kommen alle organisatorischen Probleme Ihres Geschäft zum Vorschein.

Lagerproduktion ist einfacher. Wenn Sie Produkte im Warenlager ansammeln, werden die Organisationsfehler verschleiert, denen Sie sich jedoch früher oder später stellen müssen!"

Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die METHODE am besten umsetzen und die typischen Probleme des Wechsels zu diesem neuen Geschäftsmodell vermeiden können, dann besuchen Sie bitte unsere Website www.flexibleproduction.com. Hier erhalten Sie auch ein völlig kostenfreies Exemplar des Buches von Maurizio Porta, das die METHODE Schritt für Schritt erläutert, die Sie in die Zukunft führt!

Video-Interview mit Maurizio Porta:

https://youtu.be/3WyBegxnJtw

