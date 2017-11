Neue Branchenklassifizierungen und Leistungsinvestitionen in das gesamte digitale Identitätsnetzwerk von ThreatMetrix sorgen für bessere Betrugsidentifikation und Authentifizierungsentscheidungen

ThreatMetrix, The Digital Identity Company, meldete heute den Winter '18 Release. Dieser Release verfügt über neue Klassifizierungen auf Branchenebene und Leistungsverbesserungen, die die Echtzeitlösungen von ThreatMetrix beträchtlich aufwerten.

Verbesserte Leistung des digitalen Identitätsnetzwerks

ThreatMetrix hat in signifikante Upgrades im gesamten Digital Identity Networkinvestiert:

SmartID wurde umgestaltet und bietet jetzt eine überlegene und schnellere Geräteerkennung ohne Cookies. Dies sorgt für ein besseres globales Matching über die 4,5 Milliarden von einzelnen Geräten im ThreatMetrix-Netzwerk hinweg.

Verbesserte Reaktion im ThreatMetrix Decision Management Portal, unterstützt durch ein neues Data Warehouse und eine Beschleunigungs-Layer für das Reporting.

Infrastrukturinvestitionen über mehrere globale Rechenzentren hinweg unterstützen Widerstandsfähigkeit und Spitzendurchsatz.

"ThreatMetrix ist ein Pionier bei der Einführung neuer Funktionen im Bereich digitale Identität. Wir betrachten aber die laufende Feinanpassung bestehender Technologien als genauso wichtig. Deshalb haben wir stark in die Verbesserung der Genauigkeit, Latenz und Verwendbarkeit wichtiger Funktionen im Digital Identity Network investiert, sodass unsere Kunden noch bessere Ergebnisse erzielen. Dies gilt insbesondere für die Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft", so Alisdair Faulkner, Chief Products Officer bei ThreatMetrix.

Tiefgehendere Analysen auf Branchenebene

Die neuen Branchenklassifizierungs-Funktion bietet Kunden eine höhere Wertschöpfung mithilfe des Netzwerks auf Branchenebene. Kunden können z. B. Angriffsraten und Zielmetriken wie optimale Bewertungsraten nach Branchentyp vergleichen und als Filter in Regeln für die detaillierte Analyse bei der Richtlinienbewertung verwenden. Dies ist ideal für Kunden mit speziellen Reporting-Anforderungen, die Leistungsbenchmarks ermitteln möchten.

Die Klassifizierung folgt einem zweistufigen System zur Definition einer Primärbranche (z. B. Bankwesen) und einer Sekundärbranche (z. B. Sparkasse). Diese Funktion ist auch für Kunden mit ihren eigenen mehrstufigen Strukturen besonders nützlich. Damit können sie Ereignisse aus jeder Unterorganisation dem eigenen Branchentyp gemäß klassifizieren.

Zusätzliche Merkmale

Neue Attribute sind hinzugekommen. Sie verbessern die Datenmodellierung und unterstützen kommende Features.

Es wurden auch neue Berichte hinzugefügt, darunter solche zu Themen wie Ursachencodeanalyse, wichtigste aktivierte Regeln, unbekannte Sitzungen und Geräteerkennung.

JavaScript-Verifizierung ermöglicht Kunden die Überprüfung der Integrität des ThreatMetrix-JavaScript, um zu gewährleisten, dass der Code bei der Lieferung nicht verändert wurde.

Allgemeine Verfügbarkeit neuer Innovationen

Signifikante neue Technologien, ThreatMetrix ID und Smart Authentication wurden auf dem Digital Identity Summit 2017 angekündigt und stehen jetzt bestehenden und neuen ThreatMatrix-Kunden allgemein zur Verfügung.

ThreatMetrix ID: der weltweit erste einzigartige, anonyme Kundenidentifikator für die 1,4 Milliarden Benutzer im ThreatMetrix Digital Identity Network . Diese Technologie verfügt über interaktive grafische Visualisierung der Attribute einer Einzelperson, einen Score für die Gültigkeit der ID und einen allgemeinen Vertrauens-Score.

. Diese Technologie verfügt über interaktive grafische Visualisierung der Attribute einer Einzelperson, einen Score für die Gültigkeit der ID und einen allgemeinen Vertrauens-Score. Smart Authentication: integrierte risikobasierte und starke Authentifizierungsfunktionen einschließlich Mobilanwendungssicherheit, Gerätebindung, Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und einer Palette FIDO-konformer biometrischer Funktionen.

"Seit 2009 hat ThreatMetrix das klare Ziel, die Art und Weise, wie Betrugs- und Authentifizierungs-Entscheidungen getroffen werden, zu revolutionieren", fügt Faulkner hinzu. "Wir verfolgen dieses Ziel unablässig mit jeder Verbesserung unserer digitalen Identitätsinformationen, unserer End-to-End-Entscheidungsplattform und integrierten starken Authentifizierungsfunktionen. Neun Jahre Entwicklung und Innovation kulminieren in ThreatMetrix ID, der weltweit ersten und einzigen digitalen ID-Lösung ihrer Art."

Ressourcen:

ThreatMetrix-Kunden können sich für ein Webinar zum Winter '18 Release am Mittwoch, den 6. Dezember 2017 anmelden. Darin werden ThreatMetrix ID, Smart Authentication (mit MFA Secure Notification) und Kernproduktverbesserungen wie Smart ID3 und Branchenklassifizierung besprochen.

Nord- und Südamerika, 11 Uhr PT

APAC, 11 Uhr AEDT

EMEA, 11 Uhr

Über ThreatMetrix

ThreatMetrix, The Digital Identity Company, ermöglicht der globalen Wirtschaft, ohne Beeinträchtigungen rentabel und sicher zu wachsen. Mit fundierten Einsichten in 1,4 Milliarden anonymisierte Benutzeridentitäten liefert ThreatMetrix ID die für 75 Millionen tägliche Authentifizierungs- und Vertrauensentscheidungen nötigen Informationen, um legitime Kunden in Echtzeit von Betrügern zu unterscheiden.

