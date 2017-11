Das russische Einzelhandelsunternehmen Lenta ist neues Mitglied bei der Verbundgruppe European Marketing Distribution (EMD) AG, der führenden Einkaufsallianz in Europa. Lenta, mit Hauptsitz in St. Petersburg, gehört zu den größten russischen Einzelhändlern und ist dort in 79 Städten mit 214 SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten sowie landesweit mit 71...

Den vollständigen Artikel lesen ...