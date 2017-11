Tractor of the year (Kategorie Spezialtraktoren) und fünf DLG Silbermedaillen waren die Ausbeute für Fendt am ersten Messetag der Agritechnica. Der neue Fendt 211 V Vario überzeugte die 24-köpfige internationale Jury des Tractor of the year mit seinem überragenden Antrieb des 3-Zylinder AGCO Power Motors in Kombination mit dem stufenlosen Variogetriebe. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...