Lauch wird in Deutschland auf einer Fläche von ungefähr 3.000 Hektar angebaut. Im Schnitt werden in Deutschland rund 62.000 Tonnen Lauch im Jahr geerntet. In Bayern ist der Anbau von Lauch seit Jahren stabil: Circa 300 Betriebe bauen das Gemüse auf rund 200 ha an. Die Erntemenge beträgt 8000 t jährlich. Bildquelle: Shutterstock.com Lauch, auch Porree genannt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...