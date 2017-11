Die Brazil Hospitality Group (BHG) meldet heute den Beginn einer Partnerschaft mit AccorHotels, das die Geschäftsführung von 17 Hotels im Besitz von BHG übernimmt. AccorHotels hat außerdem LEBSPE Ltda von BHG übernommen. Dieses Unternehmen führt die Hotels The Capital São Paulo Itaim und Grand Plaza São Paulo Jardins in São Paulo, das Soft Inn São Luis in Maranhão und das Presidente Uberlândia Hotel in Minas Gerais.

BHG, der größte Besitzer von Hotelanlagen in Brasilien mit Liegenschaften im Wert von mehr als 1,2 Milliarden brasilianischen Real, wird in den nächsten vier Jahren rund 300 Millionen Real in die Renovierung und Neupositionierung der 17 Hotels investieren, die allmählich unter der AccorHotels-Marke laufen werden. BHG hat zudem mit einer kompletten Renovierung und Neupositionierung des Marina Palace Leblon in Rio de Janeiro begonnen, das nicht zu der Accor-Transaktion gehört.

Mit den Renovierungsprojekten werden bekannte Architekten beauftragt. BHG ist sehr gespannt darauf, das erste MGallery by Sofitel in der Luxuskategorie in Brasilien in sein Immobilienportfolio aufzunehmen sowie das erste Mama Shelter in São Paulo im Lifestyle-Segment, das erste Pullman in Rio de Janeiro und Häuser unter den Marken Grand Mercure, Mercure, Novotel, ibis und ibis Styles.

Parallel zu dieser Partnerschaft setzt BHG auch seine Expansion im Hotelmanagement-Bereich fort, und zwar mit der Eröffnung des Soft Inn Maceió bereits Anfang Januar 2018, das zu den weiteren 16 Hotels hinzukommt, die unter den Marken Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn und Soft Inn betrieben werden.

Alexandre Solleiro, CEO von BHG sagte dazu: "Diese Partnerschaft gibt BHG mehr Flexibilität bei der Neupositionierung seines Hotelportfolios, um sich als größter Besitzer von Hotelimmobilien in Brasilien zu etablieren. Das Unternehmen verfolgt zudem seine Expansionsstrategie als Betreiber weiter, insbesondere mit der Eröffnung des Soft Inn Maceió im Januar und mit der Realisierung diverser Pipeline-Projekte."

"Wir sind sehr begeistert von diesem wichtigen Schritt in Richtung auf die Umsetzung unserer Vision von BHG als vorrangigem Besitzer und Betreiber mehrerer Hotelmarken in Brasilien. Wir sind davon überzeugt, dass ein umfassender Kapitalverbesserungsplan zusammen mit den kultigen Marken und der globalen Verteilung von Accor erheblichen Wert für die Aktionäre schöpfen wird", erklärte Josh Pristaw, Vice Chairman von BHG und Senior Managing Director, Head of Capital Markets und Co-Head of Brazil bei GTIS Partners, einem der Mehrheitsaktionäre von BHG.

Rubens Freitas, Chairman von BHG und Managing Director von GP Investments, fügte hinzu: "Gerade jetzt, wo der brasilianische Gastgewerbemarkt nachgibt, führen wir ein bedeutendes Renovierungsprogramm in fast allen unseren Hotels durch, so dass BHG bis 2020 in einem aufsteigenden Markt mit einem deutlich überlegenen Hotelportfolio im ganzen Land auftreten kann."

ÜBER BHG

BHG ist der größte Besitzer von Hotelimmobilien in Brasilien und hat mehr als 1,2 Milliarden brasilianische Real in 25 Hotels der Luxus-, Mittel- und Economy-Klasse in erstklassigen Lagen an den Hauptzielorten des Landes investiert. Das Unternehmen ist zudem einer der führenden Hotelbetreiber und führt 17 Hotels mit insgesamt rund 3.900 Zimmern der Marken Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn und Soft Inn. Im Vordergrund stehen dabei die Modernisierung von Konzepten und Produkten, die Umsetzung modernster Methoden, Technologie-Management und -Vertrieb sowie die Weiterentwicklung von Dienstleistungen für Urlaubs- und Geschäftsreisende. BHG hat seinen Hauptsitz in Brasilien und engagiert sich für die Entwicklung des Hotelsektors im ganzen Land sowie für die Erschließung neuer Geschäftschancen.

ÜBER GTIS

GTIS Partners ist eine weltweit tätige Immobilieninvestmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Los Angeles, San Francisco, Atlanta, São Paulo (Brasilien), Paris (Frankreich) und München (Deutschland). GTIS Partners wurde 2005 gegründet und wird von President Tom Shapiro, Senior Managing Directors Josh Pristaw, Rob Vahradian, Tom Feldstein sowie Joao Teixeira geleitet. GTIS beschäftigt 86 Mitarbeiter und verwaltet derzeit Immobilienvermögenswerte im Wert von rund 5,0 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen tätigt opportunistische Immobilieninvestitionen durch direkte Kapitalbeteiligungen und nicht traditionelle Darlehenstätigkeiten. Bisher hat das Unternehmen in Wohn- und Einzelhandelsimmobilien, Industrie- und Bürogebäude, Hotels und Mischnutzungsprojekte in den USA und Brasilien investiert und es gehört zu den größten Immobilienbeteiligungsgesellschaften in Brasilien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gtispartners.com:

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171121006200/de/

Contacts:

Für GTIS Partners:

Water Wall Group

Andrew Healy, 212-625-2363

andrew@w.group

oder

Für BHG:

Máquina Cohn Wolfe

Sabrina Netto, 55 21 3478 3124 55 21 98604 3333

sabrina.netto@maquinacohnwolfe.com

oder

Fabrícia Rosa, 55 21 3478 3108 55 21 98604 1111

fabricia.rosa@maquinacohnwolfe.com