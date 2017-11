Die Messe erreichte einen Rekorderfolg mit 2.857 Ständen von 676 Unternehmen aus 35 Ländern

Sie präsentiert eine Reihe von kürzlich erschienene Spielen aus verschiedenen Genres und von unterschiedlichem Umfang

Der Beginn der G-STAR Game Show and Trade All Round 2017, einer internationalen Spielemesse, die die globale Spieleindustrie und ihre Zukunftsmöglichkeiten prüft, wurde an der BEXCO, Busan, am 16. November angekündigt.

Opening Ceremony of G-STAR 2017 (Photo: Business Wire)

An ihrem diesjährigen 13. Jubiläum wird die G-STAR 2017 von der Korea Game Industry Association (K-GAMES) veranstaltet und zusammen mit dem G-STAR-Organisationskomitee und der Busan IT Industry Promotion Agency organisiert. Sie dauert 4 Tage vom 16. bis 19. November (Sonntag).

Die diesjährige G-STAR 2017 war ein Rekorderfolg. Sie brachte 676 Unternehmen aus 35 Ländern zusammen und präsentierte 2.857 Stände ein Zuwachs von 5.0 gegenüber dem letzten Jahr.

G-STAR 2017 bricht wieder Besucherrekord

Der Vorsitzende des G-STAR-Organisationskomitees, Shin Chul Kang, betont, dass "die diesjährige G-STAR Besucherrekorde brach; sie zog Teilnehmer frühzeitig durch die früh endenden Anmeldungen für die BTC Hall während der Voranmeldeperiode an". Er fügte hinzu, dass er "die Begeisterung der Industrie schätzt und sich weiterhin stark dafür einsetzen wird, G-STAR zu einer Veranstaltungsplattform und zu einem Platz für das Geschäft für die Spieleindustrie zu machen".

Jedes teilnehmende Unternehmen präsentiert seine neuen plattformspezifischen Ausgaben wie PC online, mobile, VR und Konsolen, die sie schon lange für die diesjährige G-STAR vorbereitet haben.

Geschäftsbereich STARKE Nachfrage von KMU-Geschäften

Um einen reibungslosen Geschäftsbetrieb sicherzustellen, hat das G-STAR-Organisationskomitee die Gänge und Bereiche zwischen den Ständen erweitert, um den KMU-Teilnehmern genügend Platz zu bieten.

Der Vorsitzende des G-STAR-Organisationskomitees, Shin Chul Kang, sagte, "die Anzahl der KMU, die ein Geschäftstreffen mit inländischen Käufern im G-STAR-Geschäftsbereich möchten, hat zugenommen", und dass er "hofft, dass die koreanischen Unternehmen praktische Geschäftsergebnisse erreichen mögen, da sie einen Wettbewerbsvorteil durch ihre Kreativität haben".

