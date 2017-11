Merkels Regierung ist zwar kommissarisch nach wie vor im Amt und kann zur Not monatelang so weiterwursteln, aber doch nur mit halber Kraft. Eine denkbar ungünstige Situation gerade mit Blick auf den Europa-Elan des französischen Präsidenten, der mit starker Unterstützung seitens der deutschen Regierung gerechnet hat und rechnen durfte. Sollte die Lähmung in Berlin länger anhalten, droht die Entwicklung an Deutschland vorbeizugehen. Noch ist es nicht zu spät, noch können die Sondierungs-Protagonisten mitsamt der sozialdemokratischen "Dienstverweigerer" an den Verhandlungstisch zurückkehren. Möge der Bundespräsident ihnen allen gehörig einheizen!/ra/DP/zb

AXC0005 2017-11-22/05:35