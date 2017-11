Thalwil - Kunstwerke, gestaltet mit gesammelten Metallverpackungen, sind beim nationalen Wettbewerb "Recyclingkunst aus Metallverpackungen" gesucht. Diesmal zum Wettbewerbsthema "Wilder Westen". Kunstfans und Hobbykünstler sowohl Einzelpersonen, Gruppen und Schulen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene können bei der grossen Herausforderung mitwirken. Einsendefrist der Kunstwerke ist der 21. Juni 2018.

Verpackungen aus Metall, wie Getränkedosen, Senftuben, Tierfutterschalen, Kaffeekapseln aus Aluminium sowie Konservendosen und weitere Verpackungen aus Stahlblech, eignen sich hervorragend zum Sammeln und Recyceln. 25'600 Tonnen gehen jährlich bei uns in die Metallsammlung. Darüber hinaus inspiriert das Material kreative Köpfe. Im vor allem bei Schulklassen beliebten nationalen Kreativwettbewerb "Recyclingkunst aus Metallverpackungen" messen sich alljährlich Hunderte von Teilnehmern im schöpferischen Gestalten von tollen Kunstwerken. Mit dem neuen Thema "Wilder Westen" wird das Mitmachen besonders spannend. Denn es kann faszinierend sein, für die Ideenfindung in die Ferne und die Vergangenheit zu schweifen. Zu tollen und grenzenlosen Abenteuern, in eine Pionierzeit mit Indianerstämmen, Cowboys, stolzen Pferden, einer unberührten und unendlichen Naturlandschaft u.v.a.m.

Spende an Pro Infirmis

Wer mitmachen möchte, hat bis zum 21. Juni 2018 Zeit. Dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...