Genf - Eine aktuelle Auswertung von ebookers.ch, dem Schweizer Online Reisebüro, hat ergeben, dass Schweizer bei ihren diesjährigen Ferien vermehrt Mietwagen dazu gebucht haben. Dabei bildete der mit Abstand meistgebuchte Fahrzeugtyp die Economy-Klasse. Zum beliebtesten Reiseziel für Mietwagenreisen zählte Palma de Mallorca, dicht gefolgt von Porto und Lissabon. Innerhalb von Europa waren Länder wie Spanien, Portugal und Italien sehr beliebt. International gesehen dominierten amerikanische Grossstädte wie Los Angeles oder San Francisco die Rangliste der beliebtesten Mietwagendestinationen. Die Ausgaben für Mietwagenkosten beliefen sich dieses Jahr auf 285 Schweizer Franken im Durchschnitt.

Für eine gelungene Reise ist nebst Flug und Unterkunft auch die Wahl des richtigen Mietwagens entscheidend. Warum Schweizer dieses Jahr zunehmend auf das Buchen von Mietwagen setzten, kann unterschiedliche Gründe haben. In vielen Ländern und Städten ist der öffentliche Verkehr nicht so zuverlässig und gut ausgebaut, sodass das Vorhandenseins eines Mietwagens eine gute Alternative darstellt. Denn gerade in den Ferien sind abgelegene Strände und Aussichtspunkte mit einem Mietwagen oftmals einfacher und schneller zu erreichen. Das Buchen eines Mietwagens ermöglicht es also, flexibel und unabhängig unterwegs zu sein. Dazu kommt, dass mit einem Mietwagen Hotelkosten gespart werden ...

