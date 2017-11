FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N2Z XFRA AU000000TYK2 TYCHEAN RESOURCES LTD

IP9A XFRA US45885A3005 INTERNAP CORP. DL -,001

PVR XFRA GB0003049409 PATAGONIA GOLD PLC LS-,01

GOQN XFRA US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

4PM XFRA CA7310741003 POLARIS MATERIALS CORP.

L7D XFRA CA4528921022 IMPERIAL METALS CORP.

XFRA CA01642R3009 ALIX RESOURCES CORP.

BJ51 XFRA IT0005108763 BCA CARIGE S.P.A

NNGD XFRA US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5