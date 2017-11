Japan auf der Speisekarte >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Indien überholt China (Gastautor,... » iQ-Foxx says what rocks, 21.11: Verkauf... DividendenAdel Konichiwa! Eigentlich bin ich ja mehr für Schnitzel als für Sushi. Dennoch steht am morgigen Mittwoch bei echtgeld.tv Japan auf der Karte. Dort bin ich abgesehen von wenigen Ausnahmen à la Japan Tobacco nur über ETFs engagiert. In der Sendung, die dieses Mal schon um 17.00 Uhr startet, stellen wir deshalb neben dem altbekannten Nikkei 225 auch zwei Index-Alternativen vor, werfen einen Blick auf die Währungsseite - und klären die grundsätzliche Frage: Braucht man Japan im Portfolio? Noch nicht für die Live-Show angemeldet?...

Den vollständigen Artikel lesen ...