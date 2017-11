(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Erholung seit Wochenbeginn wird der Dax am Mittwoch stabil erwartet. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Start auf 13 178 Punkte und damit 0,08 Prozent über seinem Vortagesschluss.

Die anfängliche Unsicherheit infolge des Scheiterns der Jamaika-Sondierungen in Berlin hatte der Dax zu Wochenbeginn rasch abgehakt. Rückenwind lieferten ein etwas schwächerer Eurokurs und starke Autoaktien. Wie so oft in den vergangenen Jahren nutzen Anleger kleinere Rückschläge am Aktienmarkt für Käufe. Ob es für den Dax bereits kurzfristig wieder Richtung Rekordhoch bei 13 525 Punkte geht, ist angesichts der in den USA verkürzten Thanksgiving-Woche ungewiss.

Für Impulse könnten im Verlauf US-Daten vom Arbeitsmarkt, zum Auftragseingang langlebiger Güter sowie zur Konsumstimmung liefern. Am Abend mitteleuropäischer Zeit steht dann noch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed auf der Agenda./mis/zb

