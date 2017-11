VARTA AG: Q3-Mitteilung / Q3-Finanzbericht 2017

Quartalsmitteilung

Ellwangen, 22. November 2017

VARTA AG veröffentlicht Bericht über die ersten neun Monate 2017

- Ellwanger Traditionskonzern blickt auf die erfolgreichsten neun Monate der jüngeren Unternehmensgeschichte zurück

- Umsatz mit 180,2 Mio. EUR 12,1 % über Vorjahresniveau

- Ergebniskennzahlen EBITDA mit 71,1% und EBIT mit 104,1% deutlich gegenüber Vergleichszeitraum 2016 verbessert

- Umsatzsteigerung in allen Segmenten erzielt

- Erfolgreiche Realisierung der Investitionstätigkeiten für Ausbau der Lithium-Ionen Produktionskapazitäten

Die VARTA AG, weltweit agierender Experte für Mikrobatterien mit einer marktführenden Position bei Hörgerätebatterien sowie bei Lösungen für Hearables, Power Packs und Energiespeicher, veröffentlicht heute ihre Quartalsmitteilung über die ersten neun Monate 2017. Demnach konnte der gute Start im ersten Halbjahr 2017 im dritten Quartal 2017 fortgesetzt werden.

Herbert Schein, CEO VARTA AG "Es gibt weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Produkten, insbesondere für die kleinen Lithium-Ionen Batterien. Mit einem Umsatzwachstum von über 12% im Vergleich zum Vorjahrjahreszeitraum ist es uns gelungen, einen Gesamtumsatz von 180,2 Mio. EUR zu erwirtschaften. Die erfreuliche Entwicklung resultiert in der konsequenten Fortführung der Unternehmensstrategie. Wir profitieren vom Trend der schnurlosen Energielösungen in den Bereichen Entertainment, Healthcare sowie Batteriepacks und Energiespeicher," wie der Vorstandsvorsitzende des 130jährigen Traditionskonzerns betont.

Finanzvorstand Dr. Michael Pistauer ergänzt das Q3-Ergebnis: "Wir sehen uns auch nach dem erfolgreichen Börsengang auf einem insgesamt sehr guten Weg. Die hohe Nachfrage hat uns erwartungsgemäß ein positives Ergebnis beschert - dieser Erfolg hält an. Durch ständige Optimierungen bei Innovationen sowie in der Produktionseffizienz können wir dieses erfreuliche Ergebnis präsentieren. Auch die EBIT-Marge konnten wir im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozentpunkte auf 14,7% deutlich steigern. Das EBIT der ersten 9 Monate ist daher mit 26,5 Mio. EUR bereits um 78,6% höher als das EBIT des gesamten Jahres 2016 (14,8 Mio. EUR)."

Durch das überaus erfolgreiche Debut an der Frankfurter Wertpapierbörse kann das Unternehmen die Möglichkeit nutzen, die Basis für weiteres Wachstum vor allem im Bereich Mikrobatterien auszubauen. Der Großteil der getätigten Investitionen der ersten 9 Monate des Jahres floss in den Ausbau der Lithium-Ionen Produktionskapazitäten. Direkt nach der Erstnotiz am 19. Oktober 2017 hat die VARTA AG mit einem sehr umfangreichen Investitionsprogramm in Deutschland aber auch in den Auslandsgesellschaften begonnen.

Ausgewählte Finanzkennzahlen

(in TEUR) ungeprüft 01. Jan. bis 01. Jan. bis Verände- Verände-

nach IFRS 30. Sept. 30. Sept. rung in rung in 2017 2016 TEUR % Umsatzerlöse Netto 180.172 160.753 19.419 12,1% davon "Microbatteries" 151.363 133.478 davon "Power and 28.241 25.933 Energy" Betriebsergebnis 26.510 12.986 13.524 104,1% (EBIT) in % der Umsatzerlöse 14,7% 8,1% Netto Abschreibungen und 6.955 6.571 384 5,8% Amortisationen EBITDA 33.465 19.557 13.908 71,1% in % der Umsatzerlöse 18,6% 12,2% Netto Anpassungen Aufwendungen für 777 1.519 Börsenlisting und IPO Schuldbeitritt -3.629 0 Pensionen Bereinigtes EBITDA 30.613 21.076 9.537 45,3% in % der Umsatzerlöse 17,0% 13,1% Netto Ergebnis vor Steuern 23.292 10.763 12.529 116,4% (EBT) in % der Umsatzerlöse 12,9% 6,7% Netto Konzernergebnis 17.700 8.655 9.045 104,5% Cashflow aus 12.263 -1.020 operativer Tätigkeit Cashflow aus -12.236 -20.510 Investitionstätigkeit Cashflow aus -2.771 18.979 Finanzierungstätigkeit Mitarbeiter in FTE zum 2.069 2.045 Stichtag 30. September Earnings per Share 0,55 0,52 (EPS) in EUR

(in TEUR) ungeprüft 30. Sept. 31. Dez. Veränderung Veränderung

nach IFRS 2017 2016 in TEUR in % Bilanzzahlen Bilanzsumme 181.758 164.928 16.830 10,2% Langfristige 90.794 81.640 9.154 11,2% Vermögenswerte Kurzfristige 90.964 83.288 7.676 9,2% Vermögenswerte davon liquide Mittel 9.128 12.347 -3.219 -26,1% Eigenkapital 81.446 65.291 16.155 9,4% in % der Bilanzsumme 44,8% 39,6% davon gezeichnetes 29.600 29.600 0 0 Kapital Langfristige 41.647 44.585 -2.938 -6,6% Verbindlichkeiten Kurzfristige 58.665 55.052 3.613 6,6% Verbindlichkeiten Nettofinanzschulden 12.921 31.927 -19.006 -59,5% Trade Working Capital 49.896 36.205 13.691 37,8%

Aufgrund des sehr erfreulichen Q3 Berichts 2017 rechnet die VARTA AG für das Gesamtjahr 2017 daher unverändert mit einem signifikant positiveren Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr.

Kontakt: Julia Weber Investor Relations Daimlerstrasse 1 73479 Ellwangen julia.weber@varta-ag.com

Über VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Sprache: Deutsch Unternehmen: VARTA AG Daimlerstraße 1 73479 Ellwangen Deutschland Telefon: +49 (0)791-921-0 E-Mail: info@varta-ag.com Internet: www.varta-ag.com ISIN: DE000A0TGJ55 WKN: A0TGJ5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

