Die Baader Bank hat Swiss Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 94 auf 103 Franken angehoben. Nach der schadenreichen Hurrikan-Saison dürften die Rückversicherer bei der Erneuerungsrunde im Januar signifikant höhere Preise durchsetzen können, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte sich die Wende bei der Preisentwicklung als nachhaltig erweisen. Innerhalb des Sektors bleibe Swiss Re einer der am besten kapitalisierten Konzerne in Europa und sei gut positioniert, um Wachstumschancen wahrzunehmen./AWP/edh/he Datum der Analyse: 21.11.2017

ISIN: CH0126881561