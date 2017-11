Nach dem Vorbild der Initiative "One Belt, One Road" waren bei der 19. China Hi-Tech Fair (CHTF 2017), die am 21. November ihre Pforten schloss, Vertreter aus mehr als 30 Ländern und internationalen Organisationen, darunter Deutschland, Argentinien, Belgien, Griechenland, Großbritannien, Iran, Litauen, Pakistan, Polen, Russland, Schweden, aus der Tschechischen Republik und der EU dazu eingeladen, gemeinsam im Pavillon von "One Belt, One Road" auszustellen. Damit wurde ein neuer Rekord in der Geschichte dieser Messe aufgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171121005855/de/

Die bayerische Delegation bestand aus Vertretern von elf Unternehmen, darunter führende Hightech-Anbieter wie Pfaff-silberblau, Vorreiter im Bereich mechanischer Antriebe, Hebezeuge und Hebelösungen unter dem Dach der Columbus McKinnon Engineered Products, sowie vier Newcomer, darunter das höchst innovative Startup-Unternehmen NavVis.

Die koreanische Delegation brach erneut ihren eigenen Rekord, was die Anzahl der Aussteller betraf. Die National IT Industry Promotion Agency (NIPA), das Korea Institute of Startup Entrepreneurship Development (KISED), das Daejeon University Entrepreneurship Center, der Korea Smart Innovation Campus sowie die Korea Hightech-Delegation zeigten auf der CHTF intelligente, vernetzte Lösungen aus den Bereichen IT, Kommunikation, Biologie, Gesundheitswesen, Schönheitspflege, Robotertechnik, AR und VR, IoT, IKT, Sicherheit und Energie.

Durch den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi in der Tschechischen Republik im Jahr 2016 wurden die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen der beiden Länder intensiviert. In diesem Jahr leiteten die tschechische Botschaft in China und die tschechische Agentur für Wirtschafts- und Investitionsförderung CzechInvest gemeinsam die bisher größte tschechische Delegation auf der CHTF, die die innovativsten Hightech-Produkte des Landes präsentierte. Die Messe war auch Schauplatz der Czech Technology and Investment Environment Roadshow. Bei dieser Gelegenheit stellte der für die Region Großchina zuständige Direktor von CzechInvest die Investitionsförderung Tschechiens vor, und tschechische Unternehmen präsentierten tschechische Technologielösungen beispielsweise aus den Bereichen Nanotechnologie, Biotechnologie, erneuerbare Energien, IT und KI.

Auch das Chinesisch-Brasilianische Innovationscenter zählte erneut zu den Messeausstellern. Zudem besuchte eine Einkäuferdelegation unter Leitung des Präsidenten der südbrasilianischen Industrie- und Handelskammer die CHTF. Neben lateinamerikanischen Ländern sorgten auch osteuropäische Länder wie die Tschechische Republik und Estland für frischen Wind unter den internationalen Ausstellern. Das russische Wissenschafts- und Bildungsministerium, der Freistaat Bayern und die Industrie- und Handelskammer Nürnberg wie auch die belgische Region Wallonien entsenden schon seit 19 Jahren Abordnungen zur CHTF. Weitere Delegationen, die schon seit vielen Jahren die Messe besuchen, stammten aus Australien, Griechenland, Pakistan, Iran, Malaysia, Polen, den Niederlanden und der EU. Die CHTF bot ihnen allen eine Plattform, um ihre Produkte zu bewerben, chinesische Unternehmen und Organisationen zu erreichen, Kooperationen zu vereinbaren und letztlich die gemeinsame Weiterentwicklung zu fördern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171121005855/de/

Contacts:

China Hi-Tech Fair

Yang Dan, Tel. 86 755 8284 8695

http://www.chtf.com/english/

yangd@chtf.com