ML Gold: ML Gold erwirbt Landflächen nahe von New Nadinas Liegenschaft Silver Queen und gibt Winterbohrprogramm bekannt 22.11.2017

ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: X0VN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen zwei separate Optionsabkommen für Optionen zum Erwerb von bis zu 80% an insgesamt 2.136 Hektar aussichtsreicher Bergbau-Claims in der Omineca Mining Division im nördlichen Zentralteil der Provinz British Columbia unterzeichnet hat. Die Landflächen liegen ungefähr 40km südsüdwestlich von Houston (gemeinsam die "Stars-Liegenschaft").

Andy Bowering, Chairman von ML Gold sagte: "Dies war eine einzigartige Gelegenheit zum Erwerb eines soliden Landpakets in diesem sich entwickelnden Gebiet mit einer signifikanten Kupfer-Gold-Silber-Vererzung an der Oberfläche, die noch nie in der Tiefe überprüft wurde. Wir sind zufrieden, einen Platz in dem sich in jüngster Zeit wiederbelebenden signifikanten Bergbaubezirk zu haben."

ML Golds Stars-Liegenschaft liegt 30km nordwestlich von New Nadinas Liegenschaft Silver Queen. Die Vererzung auf New Nadinas Liegenschaft hat einen Nordwest-Südost-Trend und liegt innerhalb einer Reihe von Lagerstätten und ehemaliger produzierender Minen einschließlich Goldcorps Silbermine Equity, die über 77 Millionen Unzen Silber, 500.000 Unzen Gold und über 80.000 kg Kupfer produzierte. Am Nordwestende dieses Trends beherbergt ML Golds Stars-Liegenschaft weitverbreitete Chargeability-Anomalien (Chargeability = Aufladbarkeit) und eine an der Oberfläche ausstreichende signifikante Kupfer-Gold-Silber-Vererzung. Die Stars-Liegenschaft wird von Vulkaniten des unteren Juras und Sedimenten der unteren Kreide aus der Skeena Group unterlagert, in die in der Kreidezeit verschiedenartig vererzte intermediäre bis felsische Intrusionsgesteine der Bulkley Suite eingedrungen sind.

Die Stars-Liegenschaft ist für Bohrungen in zwei Hauptzonen vollständig genehmigt, die zuerst Ende der 1990er-Jahre entdeckt wurden, als Forststraßen in diesem Gebiet gebaut wurden. Die Vererzung wurde durch kurze Bohrungen bestätigt und besteht überwiegend aus Quarz-Sulfid-Gängen mit Kupferglanz, Bornit, Kupferkies und Pyrit in sehr stark alterierten vulkanischen Wirtsgesteinen. Die ausstreichende Vererzung, besonders in der Road Zone, wird als eine hochrangige Vererzung des Porphyrtyps interpretiert, was aufgrund der idiomorphen Kupferglanzkristalle mit intensiver Muskovit-Verdrängung im Nebengestein offensichtlich ist. Es ist möglich, dass diese Zone unmittelbar über oder nahe einer angereicherten Kupferporphyrzone liegt und die benachbarten Zonen, die auf der Liegenschaft an der Oberfläche identifiziert wurden, sich in der Tiefe zu einer höhergradigen Zone vereinigen. Gesteinsproben aus der Road Zone lieferten bis zu 3,3% Kupfer, 0,2 g/t Gold und 12,2 g/t Silber. Die Chargeability-Anomalien auf der Liegenschaft wurden im Jahr 2000 von einem Unternehmen der Hunter Dickinson Group entdeckt und besitzen einen Durchmesser von mindestens 3km x 3km und sind nach Norden, Süden und Osten offen.

Das erste Abkommen (das "First Stars-Abkommen") ist mit Pacific Empire Minerals Corp., eine unabhängige Partei, die zurzeit 50% der Stars-Liegenschaft besitzt. Laut Konditionen des First Stars-Abkommens hat das Unternehmen die Option zum Erwerb eines 30%-Anteils an der Stars-Liegenschaft durch Folgendes:

- Barzahlung von 10.000 CAD, Ausgabe von 100.000 Stammaktien nach Genehmigung der TSX Venture Exchange ("TSXV") und nach Aufwendung von 500.000 CAD auf der Liegenschaft im ersten Jahr.

- Barzahlung von 20.000 CAD, Ausgabe von 200.000 Stammaktien am oder vor dem ersten Jahrestag der TSXV-Genehmigung und Aufwendung von 1.000.000 CAD auf der Liegenschaft im zweiten Jahr.

- Barzahlung von 50.000 CAD, Ausgabe von 300.000 Stammaktien am oder vor dem zweiten Jahrestag der TSXV-Genehmigung und Aufwendung von 3.000.000 CAD auf der Liegenschaft im dritten Jahr.

Das zweite Abkommen (das "zweite Abkommen") ist mit Divitiae Resources Ltd., einer nicht unabhängigen Partei, die im Besitz von Adrian Smith, P.Geo, einem Direktor des Unternehmens, ist und zurzeit 50% der Stars-Liegenschaft besitzt. Laut Konditionen des zweiten Abkommens hat das Unternehmen die Option zum Erwerb eines zusätzlichen 50%-Anteils an der Stars-Liegenschaft durch Folgendes:

- Barzahlung von 10.000 CAD und Ausgabe von 200.000 Stammaktien nach Genehmigung der TSXV.

- Barzahlung von 20.000 CAD und Ausgabe von 400.000 Stammaktien am oder vor dem ersten Jahrestag der TSXV-Genehmigung.

- Barzahlung von 50.000 CAD und Ausgabe von 300.000 Stammaktien am oder vor dem zweiten Jahrestag der TSXV-Genehmigung.

- Barzahlung von 50.000 CAD und Ausgabe von 1.000.000 Stammaktien am oder vor dem dritten Jahrestag der TSXV-Genehmigung.

ML Gold kann insgesamt einen 80%-Anteil an der Stars-Liegenschaft erwerben durch vollständige Ausübung der Optionen im ersten und im zweiten Abkommen wie oben beschrieben.

Das erste und zweite Abkommen unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

ML Gold arrangiert Finanzierung in Höhe von 1,0 Millionen Dollar

ML Gold gibt eine nicht brokergeführte Privatplatzierung zur Beschaffung von Bruttoerlösen in Höhe von insgesamt 1.000.000 CAD bekannt.

Das Unternehmen wird 3.500.000 Einheiten zu 0,10 CAD pro Aktie (Bruttoerlöse von 350.000 CAD) und 5.000.000 Einheiten von Flow0Through-Aktien zu 0,13 CAD pro Aktie (Bruttoerlöse von 650.000 CAD) ausgeben.

Jede Stammaktieneinheit zu 0,10 CAD setzt sich zusammen aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem ganzen nicht übertragbaren Optionsschein. Jeder Optionsschein ist in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,15 CAD über einen Zeitraum von zwei Jahren ausübbar.

Jede Flow-Through-Einheit zu 0,13 CAD setzt sich zusammen aus einer Flow-Through-aktie und einem halben nicht übertragbaren Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein ist in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,18 CAD über einen Zeitraum von zwei Jahren ausübbar.

Alle Einheiten in der Privatplatzierung unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum der Ausgabe.

Die Finanzierung wird Vermittlungsgebühren einschließen und unterliegt der Genehmigung der TSX Venture. Die Erlöse der Flow-Through-Finanzierung werden zur Weiterentwicklung der Liegenschaften des Unternehmens in British Columbia verwendet. Die Erlöse aus der Nicht-Flow-Through-Finanzierung sind für die Liegenschaften des Unternehmen in Nordamerika bestimmt sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke.

Veränderungen im Management

Das Unternehmen berichtet die Ernennung von Kosta Tsoutsis zu einem unabhängigen Non-Executive Director. Herr Tsoutsis bringt über 20 Jahre an Erfahrungen an den Finanz- und Kapitalmärkten in das Unternehmen ein. Herr Tsoutsis arbeitete zuvor als ein Investmentberater bei Mackie Research, Jordan Capital Markets und Canaccord Capital Corp.

Herr Tsoutsis besitzt signifikante Erfahrung mit Spezialisierung auf die Entwicklung, Umstrukturierung und Finanzierung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Herr Tsoutsis hat direkt über 30 Millionen CAD an Entwicklungs- und Risikokapital für Aktien- und Privatgesellschaften weltweit beschafft.

Qualifizierte Person

Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen. Er hat die in dieser Pressemitteilung präsentierte technische Information kontrolliert.

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische an der TSX Venture Exchange notierte Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

ML GOLD CORP.

Andrew Bowering Chairman Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

/ Abbildung 1: Karte der Stars-Liegenschaft /

Abbildung 2: Kupferkiesbutzen in Quarzgang von Road Zone mit Malachit-Verfärbung.

