ABIVAX präsentiert auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2017

DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Konferenz ABIVAX präsentiert auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2017 22.11.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ABIVAX präsentiert auf dem Deutschen Eigenkapitalforum 2017

Paris, 22. November 2017, 8:00 Uhr MEZ -ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung viraler und entzündlicher Erkrankungen sowie Krebs spezialisiert hat, gibt heute bekannt, dass das ABIVAX Senior Management im Rahmen des kommenden Deutschen Eigenkapitalforums 2017 eine Präsentation zur Unternehmensentwicklung geben wird. Die Konferenz findet vom 27.-29. November 2017 im Sheraton Frankfurt Airport Hotel and Conference Center in Frankfurt am Main statt.

Die Präsentation wird von Prof. Dr. Hartmut Ehrlich, M.D., CEO von ABIVAX gehalten und ist für Dienstag, den 28. November, 11:30 Uhr MEZ, Raum Oslo, geplant.

"ABIVAX erlebt gerade eine sehr spannende Zeit, in der wir ausgezeichnete Fortschritte in der Entwicklung unseres Produktportfolios gemacht haben. Insbesondere unser Hauptkandidat ABX464, der das Potenzial hat, eine funktionelle Heilung bei HIV-Patienten herbeizuführen, zeigte im Mai dieses Jahres zum allerersten Mal, dass ein therapeutischer Wirkstoffkandidat die HIV-Reservoire bei Patienten reduzieren kann - ein Effekt, der im September in einer zweiten Phase-2a-Studie bestätigt wurde. Gleichzeitig zeigte ABX464 in einer präklinischen Studie eine vielversprechende entzündungshemmende Wirkung im Darm. Basierend darauf haben wir gerade mit den Einschluss des ersten Patienten eine Proof-of-Concept-Studie mit diesem Molekül in der Indikation Colitis ulcerosa begonnen", sagte Prof. Hartmut Ehrlich, CEO von ABIVAX. "Im Oktober haben wir erste Ergebnisse einer präklinischen Proof-of-Concept-Studie bekannt gegeben, die zeigen, dass unser Immunverstärker ABX196 die therapeutische Wirksamkeit von Krebsmedikamenten signifikant erhöht. Dies öffnet die Tür für potentielle Partnerschaften im Bereich der Immunonkologie und könnte die Zukunft des Unternehmens nachhaltig beeinflussen. Vor diesem Hintergrund sind wir der festen Überzeugung, dass ABIVAX eine aufregende Zeit vor sich hat und ich freue mich sehr darauf, zukünftige Entwicklungen und Möglichkeiten mit Investoren und Branchenexperten bei dieser wichtigen Veranstaltung zu diskutieren."

Das von der Deutschen Börse ausgerichtete Deutsche Eigenkapitalforum ist Europas größte und wichtigste Kapitalmarktveranstaltung für den Bereich Unternehmensfinanzierung. Der Veranstalter bietet darüber hinaus eine zentrale "Matching"-Plattform für führende Vertreter von Unternehmen unterschiedlichster Branchen und potentiellen Investoren. Weitere Informationen zum Veranstaltungsprogramm, Zeitrahmen und Veranstaltungsort entnehmen Sie bitte der Event-Website, www.eigenkapitalforum.com.

Für Investoren- oder Medientermine mit dem ABIVAX Management auf dem Deutschen Eigenkapitalforum kontaktieren Sie bitte: solveigh.maehler@mc-services.eu.

Über ABIVAX ABIVAX ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf das Immunsystems zur Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung viraler und entzündliche Erkrankungen sowie Krebs fokussiert hat. ABIVAX verfügt über drei Technologie-Plattformen zur Identifikation von antiviralen Wirkstoffkandidaten, Adjuvantien zur Stimulation der Immunantwort, und polyklonalen Antikörper. ABX464, der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens, befindet sich zurzeit in Phase II der klinischen Entwicklung zur Validierung seiner Fähigkeit, eine funktionelle Remission von Patienten mit HIV/AIDS induzieren zu können. ABX464 ist ein First-in-Class, oral verabreichtes, antivirales Molekül, das die Replikation des HI-Virus über einen einzigartigen Wirkmechanismus blockiert und zusätzlich eine starke entzündungshemmende Wirkung zeigt, die das Unternehmen zur Zeit im Rahmen einer Phase-2a-Proof-of-Concept-Studie an Patienten mit Colitis ulcerosa weiter untersucht. Darüber hinaus besitzt ABIVAX einen Immunverstärker in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Krebs sowie zahlreiche präklinische Kandidaten gegen eine Reihe zusätzlicher Viren (z.B. Respiratorisches Syncytial Virus (RSV), Influenza und Dengue), von denen einige in den nächsten 18 Monaten in die klinische Entwicklung kommen sollen. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet (ISIN: FR0012333284 - Mnémo: ABVX). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_

Kontakte

ABIVAX Finance Didier Press Investors LifeSci Advisors Blondel Relations Chris Maggos [1]didier.blondel@abivax Europe [1]chris@lifesciadvisors.com

.com +33 1 53 83 08 41 ALIZE RP +41 79 367 6254 1. 1. Caroline mailto:chris@lifesciadvisor

mailto:didier.blondel@a Carmagnol s.com

bivax.com [1]abivax@a lizerp.com +33 6 64 18 99 59 1. mailto:abi vax@alizer p.com US Media LifeSci Public Press Relations Matt Relations Middleman, M.D. and [1]matt@lifescipublicrel Investors ations.com +1 646 627 Germany MC 8384 1. Services AG mailto:matt@lifescipubli Anne crelations.com Hennecke [1]anne.hen necke@mc- services.eu +49 211 529 252 22 1. mailto:an ne.hennecke @mc-ser vices.eu

22.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

631539 22.11.2017

AXC0041 2017-11-22/08:00