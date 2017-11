Maxim Integrated hat mit dem DS28E38 einen Chip auf den Markt gebracht, der als Root of Trust und damit als Basis für effective Cybersecurity dienen kann. Der DS28E38 enthält die von Maxim als "Chip DNA" (Eigenschreibweise: ChipDNA) bezeichnete PUF-Technologie (Physical Unclonable Function). Durch den Einsatz der PUF-Technologie sei der Chip "immun gegen invasive Attacken", betont Don Loomis, Vice President Micros, Security & Software bei Maxim Integrated. "Der Chip-DNA-basierte Grund-Kryptografieschlüssel ist nämlich weder im Speicher noch in irgendeinem anderen statischen Zustand hinterlegt. Stattdessen stützt sich die PUF-Schaltung von Maxim zum Generieren der Kryptografieschlüssel auf die natürlicherweise vorkommenden analogen Merkmale der zugrundeliegenden MOSFETs. Bei Bedarf generiert die Schaltung den bausteinspezifischen Schlüssel, der sofort wieder verschwindet, sobald er nicht mehr genutzt wird." Der Baustein wird in den meisten Fällen direkt neben dem Mikrocontroller platziert sein und so ein sicheres Booten ...

