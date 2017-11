Nach der Erholung zum Wochenauftakt dürfte der Dax am Mittwoch nur schleppend in Gang kommen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart praktisch unverändert bei 13.178 Punkten. Am Dienstag hatte das deutsche Börsenbarometer um 0,8 Prozent höher bei 13.167 Punkten geschlossen.

