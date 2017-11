Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte nur schwer in Gang kommen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Die US-Geldpolitik könnte in den Fokus rücken.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex Dax 0,8 Prozent höher bei 13.167 Zählern geschlossen. Erneut blendeten die Anleger die Unsicherheit über die Regierungsbildung in Berlin aus.

An diesem Mittwoch könnte die US-Geldpolitik in den Fokus rücken. Zum einen steht am Nachmittag (16.00 Uhr MEZ) die Statistik zum Verbrauchervertrauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...