Wechselbäder der Gefühle kennt man ja aus allen Lebenslagen. Das Auf und Ab dieser Gefühle kommt aber nicht nur in der Liebe, im Studium oder im Arbeitsleben vor, sondern spiegelt sich auch immer wieder an der Börse. Nicht umsonst ist die Börse ein Spiegelbild menschlichen Verhaltens. So stellt es sich auch in den vergangenen Wochen dar. Von Ende August bis Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...