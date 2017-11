Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1750 USD und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1635 CHF ebenfalls nur leicht verändert zu Vortag. Der Dollar-Franken-Kurs liegt mit 0,9898 CHF leicht im Minus. Im Sinkflug bleibt die türkische Lira. Sie fiel am Mittwochmorgen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...