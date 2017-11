22.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: European Lithium (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) European Lithium Limited (ASX:EUR, FRA:PF8, VSE:ELI) (das Unternehmen) informiert über das deutschsprachige Investor Relations Angebot für seine aktuellen und interessierten zukünftigen Investoren. Wie bereits in früheren Veröffentlichungen mitgeteilt, baut European Lithium seine europäischen Kapitalmarktaktivitäten aus. In Folge dessen beobachten wir in den letzten Tagen und Wochen neben stetig steigenden Handelsumsätzen an den Deutschen Börsen und in Wien...

