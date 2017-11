DAX - Gelingt die Fortsetzung der Erholung? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Aufwärts /seitwärts Rückblick: Mitte November war der DAX an die Unterstützung bei 12.843 Punkten eingebrochen und von dort in einer ersten Erholungsbewegung bis 13.095 Punkte gestiegen. Diese Barriere stoppte den Anstieg und eine weitere Abwärtsbewegung setzte ein. Diese wurde kurz vor der 12.843 Punkte-Marke abgebremst. Seither läuft ein dynamischer Anstieg, der den Index gestern über den Widerstand bei 13.095 Punkten ausbrechen ließ. In der Spitze wurde dabei die 13.200 Punkte-Marker erreicht, ehe es zu einer leichten Korrektur kam. Formal hat der Index mit dem Ausbruch über 13.095 Punkten einen bullischen Doppelboden ausgebildet, der jetzt jedoch...

