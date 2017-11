DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA und Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving bzw. Arbeitsdanktag geschlossen.

TAGESTHEMA

Die scheidende Chefin der US-Notenbank stellt in Frage, dass die schwache Inflation nur vorübergehend ist. Die Federal Reserve beobachte die Inflation genau, denn ihre Geldpolitiker seien sich unsicher, ob die Faktoren, die die Inflation derzeit unter ihrem 2-Prozent-Ziel halten, zeitlich begrenzt seien, sagte Chairwoman Janet Yellen. "Wir erwarten einen Anstieg der Inflation in den kommenden ein bis zwei Jahren, doch ich möchte hinzufügen, dass ich hierbei etwas unsicher bin", sagte Yellen in einer Rede an der Stern School of Business der New York University. In der meisten Zeit dieses Jahres hatten Yellen und andere Fed-Vertreter erklärt, die geringe Inflation könne von vorübergehenden Faktoren verursacht werden, etwa einem Rückgang der Preise für Handyverträge oder das gedämpfte Preiswachstum im Gesundheitssektor. Doch seit Kurzem stellen die Geldpolitiker in Frage, wie vorübergehend die Preisschwäche tatsächlich ist. "Meine Kollegen und ich sind nicht sicher, ob die Effekte vorübergehend sind, aber wir werden dies weiterhin genau beobachten", sagte Yellen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: revidiert +2,0% gg Vm; vorläufig +2,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 249.000 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 100,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.596,00 -0,01% Nikkei-225 22.523,15 +0,48% Hang-Seng-Index 29.992,27 +0,58% Kospi 2.540,51 +0,39% Shanghai-Composite 3.422,57 +0,35% S&P/ASX 200 5.986,40 +0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Erneute Aufschläge bei den Technologiewerten und gute Vorlagen von der Wall Street sorgen am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtstendenz. Am Vortag hatten aller drei wichtigen US-Indizes neue Rekordstände markiert. Der Hang-Seng-Index klettert erstmals seit zehn Jahren wieder über die Marke von 30.000 Punkten. Die jüngsten Gewinne des Hang-Seng-Index deuten darauf hin, "dass eine Menge ausländisches Kapital auf einen weiteren Anstieg des Marktes setzt", merkt Strategin Margaret Yang von CMC Markets an. Der Hang-Seng-Index hat seit Jahresbeginn bereits um 37 Prozent zugelegt und führt damit die globale Gewinnerliste an. Der jüngste Antreiber der Börse in Hongkong, die Aktie des Technologie-Konzerns Tencent, gibt nach der jüngsten Gewinnstrecke nun um 0,7 Prozent nach. Die Finanzwerte profitieren von den guten US-Vorgaben. Der Halbleiterindex SOX kletterte dort im Verlauf auf ein neues Jahreshoch und der Technologie-Index im S&P-500 zählte zu den festesten Branchenbarometern. In Tokio stiegen TDK um 6,2 Prozent. Aber auch die Finanzwerte sind bei den Investoren gesucht.

US-NACHBÖRSE

Deutlich unter Druck haben am Dienstag Hewlett Packard Enterprises im nachbörslichen US-Handel gestanden. Zwar hat der US-Technologiekonzern die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch der Ausblick auf das laufende erste Quartal sowie der Abgang von CEO Meg Whitman belasteten die Aktie. Die Aktie verlor bis 19.59 Uhr Ortszeit 6,0 Prozent auf 13,27 Dollar. Für die Salesforce-Aktie ging es um 1,7 Prozent auf 107,01 Dollar nach unten. Das Technologie-Unternehmen übertraf mit den Ergebnissen für das dritte Quartal zwar die Erwartungen des Marktes, enttäuschte allerdings mit dem Ausblick. Tivo schossen nach der Schlussglocke um 12,8 Prozent auf 19,19 Dollar nach oben. Der Softwarehersteller hat einen Patentstreit mit Comcast für sich entscheiden können. Für die Comcast-Aktie ging es um 0,1 Prozent auf 36,39 Dollar nach unten. Guess? brachen um 12,3 Prozent auf 15,75 Dollar ein. Der Textileinzelhändler hatte schwächer als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgegeben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.590,83 0,69 160,50 19,37 S&P-500 2.599,03 0,65 16,89 16,09 Nasdaq-Comp. 6.862,48 1,06 71,76 27,48 Nasdaq-100 6.378,63 1,11 70,02 31,15 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 827 Mio 732 Mio Gewinner 2.010 1.765 Verlierer 969 1.188 Unverändert 107 123

Das Tagesplus mit Allzeithochs aller drei wichtigen Indizes wurde getragen von Aufschlägen im Technologiesektor. Der Halbleiterindex SOX kletterte auf ein Jahreshoch, der Technologie-Index im S&P-500 zog um 1,4 Prozent an. Apple und Microsoft standen mit plus 1,9 bzw. 1,4 Prozent an der Spitze im Dow. Einen unmittelbaren Grund für die Aufschläge im Techniksektor machten Händler nicht aus. An Themen und Optimismus gebe es aber insgesamt keinen Mangel, hieß es. Teilnehmer setzten zudem auf gute Impulse aus dem Einzelhandel rund um den einkaufsstarken Thanksgiving-Feiertag mit dem "Black Friday" zum Wochenschluss. Im Hintergrund stützte weiter die Hoffnung auf eine Steuerreform. Time Warner und AT&T standen im Blickpunkt. Die milliardenschwere Übernahme des US-Medienunternehmens durch den Telekommunikationskonzern steht wegen einer Klage des US-Justizministeriums auf der Kippe. Time Warner legten 2,1 Prozent zu, AT&T verloren 0,9 Prozent. Lowe's gaben nach Zahlenausweis 1,1 Prozent ab. Dabei hatte der Baumarktbetreiber die Schätzungen überboten. Analysten zeigten sich vom Ausblick auf das vierte Quartal aber wenig begeistert. Palo Alto Networks verteuerten sich nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 4,8 Prozent. Zudem hatte das Unternehmen seinen Ausblick erhöht.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,76 1,3 1,75 55,7 5 Jahre 2,10 0,8 2,09 17,6 7 Jahre 2,26 -0,6 2,27 1,3 10 Jahre 2,36 -1,4 2,37 -8,9 30 Jahre 2,76 -2,2 2,78 -30,9

Anleihen am langen Ende des Marktes waren gesucht, am kurzen sanken die Notierungen. Anleger hätten mit Blick auf das Sitzungsprotokoll der Fed am Mittwoch einmal mehr die Zinserhöhungskarte gespielt, so Händler. Dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöhen wird, wurde am Markt mit nahezu 100 Prozent eingepreist. Mit den überzeugenden Immobiliendaten reduzierten die Rentennotierungen bei den Langläufern ihre Aufschläge etwas.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:34 % YTD EUR/USD 1,1749 +0,1% 1,1734 1,1746 +11,7% EUR/JPY 131,75 -0,2% 131,97 132,13 +7,2% EUR/GBP 0,8864 +0,0% 0,8861 0,8858 +4,0% GBP/USD 1,3254 +0,1% 1,3242 1,3261 +7,4% USD/JPY 112,14 -0,3% 112,47 112,49 -4,1% USD/KRW 1088,32 -0,3% 1091,43 1095,49 -9,9% USD/CNY 6,6168 -0,2% 6,6297 6,6318 -4,7% USD/CNH 6,6157 -0,2% 6,6287 6,6422 -5,2% USD/HKD 7,8114 +0,0% 7,8112 7,8116 +0,7% AUD/USD 0,7568 -0,1% 0,7575 0,7548 +4,9% NZD/USD 0,6831 +0,1% 0,6826 0,6809 -1,7%

Insgesamt tat sich wenig. Der Euro verharrte bei nur kleinen Ausschlägen nach beiden Seiten auf seinem ermäßigten Niveau des Vortages und kostete im US-Handel zuletzt 1,1735 Dollar. Im Handel wurde weiter auf die politische Unsicherheit in Deutschland verwiesen. Doch auch der Greenback neigte zur Schwäche, der ICE-Dollarindex ermäßigte sich um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,66 56,83 +1,5% 0,83 +1,2% Brent/ICE 63,10 62,57 +0,8% 0,53 +7,6%

Am Ölmarkt wurde weiter auf preisstützende Maßnahmen auf dem kommenden Treffen der Ölförderländer in Wien Ende des Monats spekuliert. Die venezolanischen Behörden nahmen indes einen ranghohen Vertreter des staatlichen Ölgiganten wegen angeblicher Korruption fest. Die Meldung sei schwer einzuordnen, schüre aber die Verunsicherung am Ölmarkt und stütze daher die Preise, hieß es. WTI stieg zum Settlement um 0,7 Prozent auf 56,83 Dollar je Fass, Brent um 0,6 Prozent auf 62,57 Dollar. Im späten Handel und in Asien stiegen die Preise weiter, nachdem der Branchenverband API einen Rückgang der von ihm ermittelten wöchentlichen Ölvorräte um 6,4 Millionen Barrel gemeldet hatte. Auch die Benzinvorräte sanken demnach, wenn auch nicht so stark. Fr den offiziellen Öl-Vorratsbericht am Mittwoch wird lediglich ein Rückgang um 1,5 Millionen Barrel geschätzt und ein leichter Anstieg der Benzinlager.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,25 1.280,40 +0,1% +1,86 +11,4% Silber (Spot) 17,01 16,97 +0,2% +0,04 +6,8% Platin (Spot) 934,00 934,50 -0,1% -0,50 +3,4% Kupfer-Future 3,14 3,13 +0,3% +0,01 +24,3%

Der Goldpreis konnte sich ein wenig von den Vortagesverlusten erholen, als der vorrückende Dollar den Preis um 1,3 Prozent nach unten gedrückt hatte. Die Feinunze verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1.280 Dollar. Zwar spiele die politisch unsichere Situation in Deutschland dem Gold als sicherer Hafen in die Karten, Anleger schauten jedoch mehr auf die fallenden Dollarkurse, hieß es. Zudem sei die physische Goldnachfrage derzeit eher mau.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

SIMBABWE

Ex-Vizepräsident Emmerson Mnangagwa soll nach den Worten eines Parteisprechers möglicherweise bereits am Mittwoch zum Übergangspräsidenten ernannt werden. Das Zentralkomitee der Partei habe sich für Mnangagwa als Interims-Staatschef ausgesprochen. Ex-Präsident Robert Mugabe hatte Mnangagwa vor zwei Wochen als seinen Stellvertreter entlassen und damit eine politische Krise ausgelöst. Das Militär hatte den 93-jährigen Langzeitmachthaber daraufhin unter Hausarrest gestellt. Unter zunehmendem Druck trat Mugabe am Dienstag schließlich zurück.

AKZO NOBEL

und der US-Konkurrent Axalta Coating Systems haben ihre Fusionsgespräche beendet. Die beiden Konzerne äußerten sich nicht zu den Gründen. Laut einer informierten Person konnten sich Akzo und Axalta nicht auf die Konditionen einigen. Die japanische Nippon Paint habe eine Barofferte für Axalta vorgelegt, sagte eine andere mit der Sache vertraute Person. Dies habe den US-Konzern veranlasst, die Gespräche mit Akzo abzubrechen.

UBER

hat einen Hackerangriff, bei dem Daten von 57 Millionen Nutzern und hunderttausenden Fahrern gestohlen wurden, ein Jahr lang geheim gehalten. Der erst seit August amtierende Firmenchef Dara Khosrowshahi informierte die Öffentlichkeit am Dienstag über den Vorfall von Ende 2016.

