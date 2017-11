Von Weihnachtsfrieden ist an den EUR Credit Primärmarkten noch nichts zu spüren. So bleibt die Emissionstätigkeit in allen Assetklassen nach wie vor hoch. Im High-Yield Segment sorgten untere anderem folgende Emittenten für News: Raffinerie Heide (B3/B) plant eine besicherte Senior Anleihe (EUR 250 Mio., 5 Jahre Laufzeit erstmals rückzahlbar nach 2 Jahren 5NC2). Unipol Gruppo (Ba2/BB+) brachte eine zehnjährige Emission bei MS +270 BP an den Markt. Investmentgrade Segment: Renault (Baa3/BBB/BBB) platzierte eine achtjährigen Anleihe (diese Laufzeit scheint derzeit im Trend zu liegen) bei MS+53 BP. Die gleiche Laufzeit und ein ähnliches Pricing (MS+50 BP) wies die Emission der Suedzucker (Baa2/BBB) aus. Financials: Nordea legte den Kupon ihrer EUR 750 Mio. schweren AT1 Anleihe bei 3,5 %...

