FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch zu Handelsbeginn so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen bei 163,18 Punkten und damit in etwa auf dem Schlussstand des Vortags. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag ebenfalls wenig verändert bei 0,34 Prozent.

In der Eurozone stehen zur Wochenmitte nur wenige Konjunkturdaten an. Aus den USA kommen dagegen mehr Zahlen, da die Aktivität am morgigen Feiertag "Thanksgiving" rapide abnimmt. Größtes Interesse dürften Auftragsdaten zu langlebigen Gütern und das Konsumbarometer der Uni Michigan auf sich ziehen.

Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Da eine Zinsanhebung im Dezember an den Märkten als sicher gilt, dürften nur Hinweise auf Gegenteiliges stärkere Marktreaktionen hervorrufen./bgf/jkr/oca

ISIN DE0009652644

AXC0059 2017-11-22/08:53