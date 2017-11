Zum Schluss der Vorwoche standen die Gold-Bullen in den Startlöchern. Mit einem kräftigen Anstieg an die wichtige Widerstandslinie bei 1.296 US-Dollar machten sie ihre Ambitionen auf einen Ausbruch nach oben deutlich. Doch am Montagabend war der gesamte Anstieg wieder dahin, die 1.296er-Linie als Widerstand damit bestätigt und das Rennen wieder völlig offen.

