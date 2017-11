Zürich - Rund 1,6 Millionen Schweizerinnen und Schweizer arbeiten in einem Familienbetrieb. Die Hälfte dieser Betriebe steht kurz vor einem Generationenwechsel. Die Familienoberhäupter, die Chefinnen und Chefs, haben ihr ganzes Herzblut in die Firma gesteckt. Was geschieht mit dem Unternehmen, und was passiert mit der Familie, wenn die junge Generation den Chefposten neu besetzt? Während einem Jahr begleitet «DOK» vier Familienbetriebe, die sich am Übergang zwischen Alt und Neu befinden. Diesen Donnerstag zeigt SRF 1 den zweiten Teil des «DOK»-Films.

Die Schweiz ist das Land der kleinen und mittleren Betriebe. 75 Prozent davon sind Familienbetriebe. Die erfolgreiche Übergabe solcher Unternehmen ist von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung. Ob sie glückt oder misslingt, hat selten mit Fakten und Zahlen zu tun. Vielmehr liegt es an ideellen Werten, die eine Familie ausmachen. Haben die Alten genug Vertrauen in die Jungen? Verfolgen die Jungen dieselben Ziele wie die Alten? Was geschieht mit den Patrons und den Chefinnen, wenn sie aufhören? Was heisst es für die junge Generation, wenn sie die ganze Verantwortung ...

