FMW-Redaktion

Der Dax ist wohl, trotz des gestrigen Anstiegs, noch nicht am Ziel! Anders als die US-Indizes, die in schöner Eintracht neue Allzeithochs erreichten, fehlen dem deutschen Leitindex dazu noch mehr als 300 Punkte: eine schwächere Berichtssaison herizulande als in den USA und der nicht wirklich schwächer werden wollende Euro dürften maßgebliche Gründe sein für die etwas schlechtere Entwicklung.

Stärker, und damit wieder wirklich Leibörse für den Dax, ist die Wall Street. Dort ist die Konstellation ausnehmend günstig: erstens steigen die Kurse meist im Umfeld des Thanksgiving - nicht zufällig fällt Kommentatoren zur Rally aktuell meist dazu nur ein, dass die Stimmung eben gut sei derzeit. Aber genau so ist es, die Amerikaner tanzen eben jetzt ums goldene Konsum-Kalb im Vorfeld des Black Friday und haben daher in ihrer Ekstase wenig Sinn für nachdenkliche oder gar warnende Töne.

Tanz ums Goldene Kalb - Gemälde von Nicolas Poussin

Und: man geht davon aus, dass die Sache mit der US-Steuerreform klappen wird bis Weihnachten, ...

