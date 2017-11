ELLWANGEN (dpa-AFX) - Die Geschäfte beim Batteriehersteller Varta brummen. "Es gibt weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Produkten, insbesondere für die kleinen Lithium-Ionen-Batterien", sagte Unternehmenschef Herbert Schein bei Vorlage der Neunmonatszahlen am Mittwoch. Der erst seit Mitte Oktober an der Börse gelistete Konzern profitiere vom Trend der schnurlosen Energielösungen in den Bereichen Unterhaltung, Gesundheit sowie Batteriepacks und Energiespeicher. Zur Zeit baut deshalb Varta sein Geschäft mit Mikrobatterien aus.

Von Januar bis Ende September kletterte der Umsatz um 12 Prozent auf 180,2 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 26,5 Millionen Euro. Damit liegt das operative Ergebnis nach neun Monaten um fast 80 Prozent über dem Gesamtjahr 2016. Allerdings hatten im Vorjahr hohe Kosten für den ersten Versuch eines Börsengangs das Ergebnis belastet. Denn Varta wollte bereits ein Jahr früher an die Börse gehen, hatte aber dies aufgrund des "ungünstigen Marktumfelds" wieder abgeblasen.

Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten ein Gewinn von 17,7 Millionen Euro hängen. Im Vorjahr waren es knapp 8,7 Millionen Euro. Das Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Varta. Das Management peilt hier weiterhin einen deutlichen Zuwachs an. Varta stellt unter anderem Mikrobatterien für Hörgeräte und Kopfhörer sowie industrielle Anwendungen her.

Die Aktie des Batterieherstellers legte in den ersten Handelsminuten um knapp ein Prozent auf 21,30 Euro zu. Nach dem Börsengang Mitte Oktober hatte das Papier in wenigen Tagen um fast 40 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 17,50 Euro an Wert gewonnen, rutschten danach aber bis auf 19,03 Euro. Seit dem erholt sich der Anteilsschein wieder./mne/nas/zb

ISIN DE000A0TGJ55

AXC0064 2017-11-22/09:13