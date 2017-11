Als wir anfingen, über Bitcoins zu berichten und auf die Risiken hinwiesen, stand der Kurs bei wenigen hundert Dollar. Jetzt ist es ein Vielfaches. Wer also Bitcoins in Erwägung zieht, bei allen Risiken, kann vielleicht Rat brauchen, wie man an Bitcoins kommt?! Florian Söllner, unser Kollege, hat es selbst ausprobiert. Florian Söllner, unser Kollege von Der Aktionär hat es ausprobiert. Er hat Bitcoins gekauft. Gar nicht so einfach. Aber er erklärt Moderatorin Antje Erhard, wie er es hingekriegt hat. Was hat ihn bewogen? Wo hat er Bitcoins gekauft? Und verrät er, zu welchem Kurs? Welche Risiken sieht er, welche Chancen?