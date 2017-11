Die Deutsche Bank hat das Kursziel für UBS von 16,50 auf 18,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie bei den Konkurrenten habe auch bei der UBS in den letzten Quartalen das Kerngeschäft Vermögensverwaltung zyklischen Rückenwind erhalten, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig glaube er aber, dass die Konkurrenten Credit Suisse und Julius Baer besser aufgestellt sind, um von der operativen Dynamik zu profitieren. Auch geht Lakhani davon aus, dass bei der UBS Prozessrisiken die Kapitalrückflüsse verzögern könnten./AWP/ajx/bek Datum der Analyse: 22.11.2017

AFA0012 2017-11-22/09:15

ISIN: CH0244767585