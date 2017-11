Silvio Berlusconi will bei den Wahlen 2018 antreten. Doch er kann wegen einer Vorstrafe bis 2019 kein politisches Amt ausüben. Dagegen klagt er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. An diesem Mittwoch findet in Straßburg die erste und einzige Anhörung statt.

"Berlusconi gegen Italien" heißt der Fall mit der Aktennummer 58428/13, der heute Vormittag ab 9.15 Uhr vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verhandelt wird. Seit Tagen gibt es keine Plätze mehr im Saal und weil der Andrang auf Eintrittskarten so groß war, wird ausnahmsweise die komplette Anhörung zeitversetzt via Livestream übertragen. Nur die Hauptperson selbst, der viermalige italienische Premier Silvio Berlusconi, ist nicht dabei. Er lässt sich von seinen beiden Anwälten vertreten. Für den 81-jährigen Medien-Tycoon, der über seine Kinder nach wie vor die Fininvest-Holding leitet, geht es um das politische Comeback. Lange schien es, als stehe die von ihm 1994 gegründete Partei "Forza Italia" vor dem Aus, im Umfragen lag sie monatelang bei nicht mehr als zehn bis 14 Prozent.

Doch dann kam bei den Regionalwahlen in Sizilien Anfang November ein überraschend deutlicher Sieg. Berlusconis Kandidat setze sich durch und wurde zum Ministerpräsidenten der Region gewählt. Seitdem ist der Mailänder Unternehmer, dem vor Jahren sogar der Ehrentitel "Cavaliere", ein Orden für seine Verdienste gegenüber Italien, aberkannt wurde, wieder täglich in den Medien. Das Alter macht ihm offensichtlich nichts aus, Schminke und eingepflanzte Haare tun ihr Übriges. Und so geht Berlusconi in die Talkshows zur besten Sendezeit und präsentiert sich als Garant und Bollwerk gegen den Populismus im Land. Die Umfragen beflügeln ihn.

Wäre da nicht die unrühmliche juristische Vergangenheit. In Dutzenden von Prozessen ...

