BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 21-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 21/11/2017 IE00B88D2999 20453 GBP 4471525.097 218.6244119 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 21/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6532939.559 16.21515387 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 21/11/2017 IE00B7SD4R47 160027 EUR 37081698.19 231.7215107 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 21/11/2017 IE00B8JF9153 1631419 EUR 11557454.28 7.0842955 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 21/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9382904.807 289.8194535 Daily ETP



Boost ShortDAX 21/11/2017 IE00B8GKPP93 1024510 EUR 6238277.043 6.0890348 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 21/11/2017 IE00B7Y34M31 21964 USD 12120026.64 551.8132691 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 21/11/2017 IE00B8K7KM88 6914226 USD 49396384.53 7.1441669 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 21/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9426233.357 1007.399098 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 21/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 19660606.33 3.1936804 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 21/11/2017 IE00B7ZQC614 153797567 USD 139365803.1 0.9061639 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 21/11/2017 IE00B7SX5Y86 948653 USD 50578226.35 53.3158345 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 21/11/2017 IE00B8HGT870 679848 USD 15769656.92 23.1958569 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 21/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4177303.298 108.5718856 Daily ETP



Boost Copper 3x 21/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2244398.959 25.3567155 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 21/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3145523.095 57.1944487 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 21/11/2017 IE00B8VC8061 188890576 USD 50153564.62 0.2655165 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 21/11/2017 IE00B76BRD76 388782 USD 14188920.96 36.4958279 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 21/11/2017 IE00B7XD2195 4741197 USD 16887312.11 3.5618246 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 21/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1632457.076 97.6641984 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 21/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2287397.033 40.71550433 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 21/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2471552.572 66.14265454 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 21/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 416348.6646 158.4882621 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 21/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20838262.43 53.51445814 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 21/11/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1866682.928 214.9070836 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 21/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 254990769.8 4951.277083 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 21/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 163118576.8 20039.1372 Daily ETP



Boost Palladium 21/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 899027.6844 48.3738329 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 21/11/2017 IE00B94QLN63 6471 USD 921248.9766 142.3657822 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 21/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 655264.6525 134.7449419 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 21/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 236420.4078 4.2254903 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 21/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 366376.0844 70.4569393 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 21/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 642829.1339 86.9392932 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 21/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 496570.3529 83.3591326 Daily ETP



Boost Silver 2x 21/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 182353.498 60.4820889 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 21/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 666138.2141 45.507461 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 21/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 50319970.78 9.7572364 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 21/11/2017 IE00B8NB3063 374199 EUR 34617197.16 92.5101274 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1709483.443 133.7623977 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13694853.19 48.7359589 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 980091.1709 134.2590645 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74061759.74 55.7585228 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115113.1351 140.2108832 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8089468.442 50.43183737 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 264272.924 105.7091696 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 21/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10488495.8 79.3314913 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 21/11/2017 IE00BLS09N40 462092 EUR 16727199.13 36.1988503 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 21/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5576186.632 17.88271 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 21/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3875751.787 106.6495635 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 21/11/2017 IE00BLNMQT00 35136 EUR 1450574.711 41.2845717 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 21/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3098006.808 17.6215349 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 21/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1030431.874 93.0244537 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 21/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 962031.6685 32.7388691 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 21/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 497154.4056 58.0787857 Short Daily ETP



Boost Brent 21/11/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7400567.38 20.2970475 Oil ETC



Boost Gold 21/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2905946.236 26.2108655 ETC



Boost Natural Gas 21/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 974945.8752 22.2839678 ETC



Boost BTP 10Y 5x 21/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7351005.093 42.3323069 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 21/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2878137.334 48.2293943 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 21/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1532566.634 79.5973114 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 21/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 557907.2471 75.4438468 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 21/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1527917.947 90.0788791 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 21/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 6912479.501 40.805905 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 21/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 6028994.449 17.9403924 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 21/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 6389567.72 260.3523641 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 21/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 257507.7098 23.4097918 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 21/11/2017 IE00BYTYHQ58 32216784 USD 6589649.994 0.2045409 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 21/11/2017 IE00BYMB4Q22 91334 EUR 13630779.37 149.2410205 ETP



