Der Chemiekonzern AkzoNobel (ISIN: NL0000009132) wird am Mittwoch eine Zwischendividende in Höhe von 0,56 Euro an seine Aktionäre ausbezahlen. Ex-Dividenden Tag war der 20. Oktober 2017. Dies ist eine Anhebung um 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,36 Euro). AkzoNobel zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Der weltgrößte Farbenhersteller hat für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt 1,65 Euro an Dividenden ausbezahlt ...

